美国就委内瑞拉发出警告 中、俄不买账

（德国之声中文网）华盛顿周二（8月6日）警告中、俄不要与马杜罗政权做生意。此前一天，总统特朗普下令冻结委内瑞拉政府在美国的全部资产，并禁止与委内瑞拉当局的一切资金往来。

特朗普国家安全顾问博尔顿（John Bolton）在利马表示：“我们在向那些想与马杜罗政权做生意的第三方发出信号：务必谨慎行事。”

他说：“没有必要为了从一个腐败、临将败亡的政权那里获得利益，而冒着损失你们与美国的生意利益的风险。”

博尔顿特别向中、俄发出警告，称他们对马杜罗政权的支持是“不能容忍的”。

博尔顿敦促俄罗斯不要“给坏牌加注” ，并告诉中国，最快让委内瑞拉偿还贷款的途径是“支持新的合法政府”。

特朗普政府坚决要求马杜罗下台，支持反对党领袖瓜伊多建立过渡政府、重新选举的计划。

中国外交部：哪个政党执政 人民说了算



中国外交部发言人华春莹周三（8月7日）表示，美方有关言行是对委内瑞拉内政的粗暴干涉，严重违反国际关系基本准则，中方坚决反对。

她说：“必须指出，一个国家由哪个政党执政，是该国的内政，应由该国人民自己说了算。……我们奉劝美方吸取历史教训，趁早放弃挑拨离间的企图。”

俄罗斯外长表示，冻结委内瑞拉资产“并无司法依据”，并补充说，没有任何国家有权通过经济压制的方式将自己的意愿强加给其它国家。

周四（8月8日），委内瑞拉总统马杜罗中断了同反对派的对话。

委内瑞拉：暂时忘却烦恼 合影留念 鉴于持续不断的政治和经济危机，已有大约300万委内瑞拉人背井离乡逃亡国外。业余时间里和亲朋好友一起做些快乐的事情，或许能暂时忘却烦恼和不安。图为一对小姐妹合影留念。

委内瑞拉：暂时忘却烦恼 随波逐流 对于首都加拉加斯的居民来说，周末去加勒比海滨出游是件极为惬意的事情。然而，由于物价飞涨，这类出游活动对大多数人来说，已经是无法企及的奢望了。海滨一日游大约需要15至20美金，而委内瑞拉人最低月收入却只有6美元。

委内瑞拉：暂时忘却烦恼 远离都市的喧嚣 以前，士兵马丁内兹经常会去距离加拉加斯40公里的海滨。而这一次同女友及其家人的海滨之行，则是他一年以来的第一次。现年26的马丁内兹说：“由于现在国内的局势，已经不可能经常来海边了。不过，来海边放松一下，有助于忘却国内目前的形势。”

委内瑞拉：暂时忘却烦恼 打球促进友谊 每逢周日，首都加拉加斯的一群男子都会如约打一场垒球，他们的家人则在一旁助威。一名球员说：“以前打完球，我们都会一起喝几杯啤酒。但是，现在我们可喝不起喽。”夜幕降临，球赛也必须收场，因为球场上的照明装置早已被偷走了，球场边的铁网也未能幸免于难。

委内瑞拉：暂时忘却烦恼 饥饿中的狂舞 街道上一群青年人正在苦练霹雳舞。曼里克说：“我们一开始跳舞，就会把国内当前的形势完全抛到脑后。”不过，他的一些小伙伴也承认，由于近来吃不饱饭，很难像过去那样长时间狂舞。

委内瑞拉：暂时忘却烦恼 终于毕业了！ 冈萨雷斯（Genesis Gonzalez）正在一处景点拍照留念，她刚刚拿到了大学的心理学学位。他的父亲说：“尽管现在是个困难时期，但是遇到好事，还是应当庆祝一下。”

委内瑞拉：暂时忘却烦恼 “打碎它！打碎它！” 生活中总不能没有乐趣，这想必也是人们的想法。委内瑞拉的儿童生日庆典上总少不了Pinata，这是一种里面装满糖果和礼物的纸糊玩具，孩子们用力打碎后才能得到意外惊喜。当然了，一起唱儿歌也是必不可少的节目。

委内瑞拉：暂时忘却烦恼 没有免费的乐趣 委内瑞拉的年轻人喜欢放风筝，这是一种用塑料袋、竹棍和尼龙绳扎就的风筝。但是，即便是这种简易风筝也是要掏腰包的，因为一根尼龙绳要价竟达一万玻利瓦尔，折合3美元。 作者: Uta Steinwehr





苗子/洪沙（法新社等）