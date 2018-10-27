 美国就在眼前！中美洲难民抵达墨美边境 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.11.2018

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时政风云

美国就在眼前！中美洲难民抵达墨美边境

经过了多天艰苦的长途跋涉，超过300名来自中美洲的难民终于抵达墨美边境。墨西哥当地政府称无力安置难民，同时，美国海关和边境保护局表示要加大边境审查力度。

Flüchtlingskarawane Grenze Mexiko-USA (Getty Images/AFP/G. Arias)

难民在边界眺望美国

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来自中美洲的成千上万移民跨越了危地马拉与墨西哥的边界线。美国是最终目标。 (22.10.2018)

（德国之声中文网）墨西哥《劳动报》（La Jornada）报道，这些人大多来自洪都拉斯，他们乘坐卡车在本周二到达墨西哥边境城市蒂华纳（Tijuana）。大约20名年轻人爬上了蒂华纳与美国圣迭戈（San Diego）的边界围栏。美国边境保护局派出直升机在海滩上空盘旋，但未采取进一步的行动。大约20分钟后，这些难民自己从围栏爬了下来。

大约5000人的移民群尚未全部抵达蒂华纳，在距离这里大约2000公里的萨波潘（Zapopan），难民们在大学教室留宿后继续向北前行。当地政府表示无力继续给移民提供帮助，必须关闭临时住所。

总共约有一万名来自危地马拉、洪都拉斯、和萨尔瓦多的难民为了逃离本国的暴力和贫穷离开家乡，他们的目标是美国。一群约1500人的难民已抵达墨西哥城，他们被安置在一个体育场，援助组织和政府给他们提供医疗和食品保障。当地的人们正受到严寒之苦，目前气温低至零度。

Flüchtlingskarawane Grenze Mexiko-USA (Getty Images/AFP/G. Arias)

美国近在咫尺

蒂华纳市长噶斯特伦（Juan Manuel Gastelum）对媒体表示，蒂华纳完全没有能力安置难民，现在那里就有3000想去美国的海地人。他还抱怨政府没有提供帮助，只能独自面对难民问题。刚刚来到的300名来自中美洲的难民现在在海滩安营扎寨。

美国海关和边境保护局（CBP）表示将会加大蒂华纳的边防保护。另外，美方也会关闭部分圣伊西德罗（San Ysidro）和奥泰梅沙（Otay Mesa）的步行边境站，限制汽车过境。

 

文木 / 达扬（福音教通讯社）

 

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