 美国少女在抖音发新疆视频爆红 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.11.2019

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时政风云

美国少女在抖音发新疆视频爆红

美国一位17岁高中生在抖音上发布了一则与新疆有关的视频，她说自己随后被暂停发布视频的权限一个月。抖音否认"因政治敏感性而调整内容"。

China | Muslime | Umerziehungslager (picture-alliance/dpa/AP Photo/File)

（照片摄于2018年12月3日新疆西部阿图什市）

（德国之声中文网）法新社报道说，截至本周三（11月27日），美国少女弗罗萨·阿齐兹（Feroza Aziz）、网名"17 Just a Muslim"上传的一则视频在多个社交媒体平台上的观看次数已有数百万次。

在视频的开始，弗罗萨·阿齐兹说："大家好，我将要教你们如何加长睫毛。首先用睫毛夹夹住睫毛。"但她很快转换话题："然后你把它放下，用你现在正在看的手机去搜索在中国发生的事情，他们是如何设立集中营，把无辜的穆斯林关进去。"

阿齐兹表示，在上传了周日这则视频后，她被暂停了用该账号发布视频的权限，时间为一个月。不过，抖音予以否认。

抖音一名发言人向法新社表示："抖音并不因政治敏感性而调整内容。在本案例中，用户此前使用的一个账户以及所使用的设备被禁，因为此前她发布了一则本拉登（Osama Bin Laden）的视频。这违反了抖音关于包含与恐怖组织有关图像的内容禁令。她的新账户和上面的视频、包括此次涉及的视频并未受到影响。"

《纽约时报》则报道说，阿齐兹在一封电邮中向该报表示，她之前在抖音上发布的视频试图引起人们对她在美国长大所经历的种族主义和歧视的关注。在一则视频中，她谈及她和其他穆斯林时常听到的一则诽谤：说她们会嫁给本拉登。阿齐兹对该报表示："我认为抖音不应禁止那些不伤害任何人、也不展示任何人受到伤害的内容。"

截至周三早晨，上述视频已有超过150万次观看和超过50万次点赞、60万条评论。这则视频的不同版本在社交平台推特上已经有超过650万次观看。

人权组织以及外界专家称，有超过100万名维吾尔及其他穆斯林少数族群在新疆被关押。中国则称这些是职业技能教育培训中心。

阿齐兹是新泽西州一名17岁的高中生。据法新社报道，她向美国网络媒体buzzfeed表示："作为一名穆斯林女孩，我时常受到压制，并看到我的人民受压制，我一直支持人权。"

苗子/凝炼（法新社）

 

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