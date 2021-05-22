美国小学枪击案6人死亡 拜登再呼吁加强枪支管制

美国又传出校园枪击案，位于田纳西州的一所私立小学周一传出有人持枪攻击学生和校方人员，导致6人死亡。嫌疑人已被警方击毙，美国总统拜登呼吁国会尽快通过立法，保护校园安全。
（德国之声中文网）美国南部田纳西州的一所小学周一（3月27日）发生了枪击案，一名年轻女子手持两把攻击式步枪和一把手枪闯入圣约小学（The Covenant School）校园，造成6人死亡，包括3名成人和3名9岁儿童。
纳什维尔市警察局发言人表示在当地时间上午10:13接到报案电话。到达现场时警方开始清空学校的一楼，同时听到二楼传来的枪声，该名枪手随后于上午10:27遭到警方击毙。
当局指出，28岁的枪击嫌疑人黑尔（Audrey Hale）以前曾就读过该校，她手绘了一张标有入口的详细校园地图。纳什维尔市警察局局长德雷克（John Drake）说，根据他们掌握的资料显示，计画中的枪击地点不止一个，学校只是其中之一。警方表示，这次袭击是有针对性的，作案者在事前已「精心策划」过。
案发地点圣约小学是一所成立于2001年的教会学校，从学前班到六年级大约有200名学生。由于是一所私立小学，因此不像一般公立学校配有执勤警察。在媒体发布会上，纳什维尔警方表示，遇害的三名儿童均为9岁，另外三名成年死者分别是学校校长、管理员以及厨工。纳什维尔市长库珀（John Cooper）向受害者家属表示哀悼。
根据K-12校园枪击案数据库的资料，2023年到目前为止，美国已经发生了89起校园枪击案。在2022年一整年共发生了303起校园枪击事件，是数据库有记录以来次数最多的一年。
白宫在回应这一悲剧时说，美国总统拜登希望国会采取更多措施来阻止枪支暴力，他将此枪击事件称为「家庭最可怕的噩梦」。拜登此前曾多次呼吁制定更严格的枪支法规，并在去年6月签署了将近30年来的首个枪枝管制法。
拜登重申，国会必须通过对于攻击性武器的禁令，因为我们「需要做更多工作来保护我们的学校」。白宫发言人让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）也在发布会上呼吁共和党人采取行动，支持加强枪械管制。然而，尽管目前参议院中民主党人以些微的差距占多数，但众议院由共和党领导，因此两党不太可能在本届国会就枪枝解决方案达成共识。
（综合报导）
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