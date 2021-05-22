美国小学枪击案6人死亡 拜登再呼吁加强枪支管制

（德国之声中文网）美国南部田纳西州的一所小学周一（3月27日）发生了枪击案，一名年轻女子手持两把攻击式步枪和一把手枪闯入圣约小学（The Covenant School）校园，造成6人死亡，包括3名成人和3名9岁儿童。

纳什维尔市警察局发言人表示在当地时间上午10:13接到报案电话。到达现场时警方开始清空学校的一楼，同时听到二楼传来的枪声，该名枪手随后于上午10:27遭到警方击毙。

警方称凶手精心策划

当局指出，28岁的枪击嫌疑人黑尔（Audrey Hale）以前曾就读过该校，她手绘了一张标有入口的详细校园地图。纳什维尔市警察局局长德雷克（John Drake）说，根据他们掌握的资料显示，计画中的枪击地点不止一个，学校只是其中之一。警方表示，这次袭击是有针对性的，作案者在事前已「精心策划」过。

纳什维尔市警方在校园入口待命

案发地点圣约小学是一所成立于2001年的教会学校，从学前班到六年级大约有200名学生。由于是一所私立小学，因此不像一般公立学校配有执勤警察。在媒体发布会上，纳什维尔警方表示，遇害的三名儿童均为9岁，另外三名成年死者分别是学校校长、管理员以及厨工。纳什维尔市长库珀（John Cooper）向受害者家属表示哀悼。

拜登敦促国会采取行动

根据K-12校园枪击案数据库的资料，2023年到目前为止，美国已经发生了89起校园枪击案。在2022年一整年共发生了303起校园枪击事件，是数据库有记录以来次数最多的一年。

拜登曾多次呼吁制定更严格的枪支法規

白宫在回应这一悲剧时说，美国总统拜登希望国会采取更多措施来阻止枪支暴力，他将此枪击事件称为「家庭最可怕的噩梦」。拜登此前曾多次呼吁制定更严格的枪支法规，并在去年6月签署了将近30年来的首个枪枝管制法。

拜登重申，国会必须通过对于攻击性武器的禁令，因为我们「需要做更多工作来保护我们的学校」。白宫发言人让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）也在发布会上呼吁共和党人采取行动，支持加强枪械管制。然而，尽管目前参议院中民主党人以些微的差距占多数，但众议院由共和党领导，因此两党不太可能在本届国会就枪枝解决方案达成共识。

（综合报导）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。