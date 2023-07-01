 美国将领：习近平尚未决定2027年前武统台湾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.07.2023

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美国将领：习近平尚未决定2027年前武统台湾

美国参谋长联席会议主席马克·米利表示，习近平并没说已经做出决定，在2027年以前出兵武统台湾。他认为美国必须加速军队现代化，震慑北京不要轻举妄动。美国一家智库本周发布报告指出，若是台海开战，台湾撑不过90天。

美国智库兰德的研究报告指出，若是台海开战，台湾撑不过90天

美国智库兰德的研究报告指出，若是台海开战，台湾撑不过90天

（德国之声中文网）美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）本周五在华盛顿全国新闻俱乐部(NPC)发表讲话时表示，中国国家主席习近平尚未决定是否2027年以前出兵武统台湾，他呼吁美国加速军队现代化，包括研发人工智能和量子计算，防止北京轻举妄动。他指出，仅凭两项技术的结合就会给战局带来巨大的变化。

美国参谋长联席会议主席米利指出，习近平并没有说已经决定攻打台湾

美国参谋长联席会议主席米利指出，习近平并没有说已经决定攻打台湾

《南华早报》援引米利指出，众所周知，习近平下令解放军2027年前完成统一台湾的备战，但他并没有说已经决定攻打台湾。米利接着进一步指出微妙的区别：“习近平说，将领们，必须先提高军力，决定我们以后再做。”他补充说，不过这个决定仍然可能会发生，所以才提出了威慑的建议。他说：“你想确保习近平每天早上醒来后都说，今天还不是(攻打台湾的)那天，而那个决定永远不会发生。”

国军方和政府官员对北京的统一台湾计划提出了不同的时间框架评估，这些预测包括军事能力和实际攻击意图。布林肯3月表示，他同意情报部门的评估，认为北京2027年前将具备武统台湾的能力。

德国之声解析：若中共侵台，将采取何种戰略？

法新社报道，今年1月，美国空军上将米尼汉（Mike Minihan）美国最快恐在2025年与中国起冲突，最有可能是因为台湾，并敦促旗下指挥官在今年推动麾下部队做好充分的作战准备。美国海军作战部部长吉尔德伊上将（Michael Gilday，又译吉尔代）去年曾警告说过，中国可能在2024年之前武力犯台。

台湾撑不过90天？

美国智库兰德本周发布了一份研究报告，其中指出，若是台海开战，台湾撑不过90天。报告认为，由于台湾在军力上占据劣势，也难以持久应战，若是抵御北京的大规模进攻需要美国的军事干预。不过美国在地区调集足够军力最少需要90天的时间。报告指出，若两岸起冲突，台湾很容易在90天内被击败。

米利表示，美军的任务是维持目前的决定性优势，通过优化科技保持备战能力：“我们这样做不是为了要打仗，而是为了震慑组织大国出战。”

 

(南华早报，法新社等)

 

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