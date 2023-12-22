美国将调查半导体供应链 应对中国芯片威胁

美国商务部周四（12月21日）表示，将启动一项对美国半导体供应链和国防工业基础的调查，以应对中国芯片带来的国家安全问题。该部门发布报告称，在过去十年中，中国政府向国内半导体行业提供了约1500亿美元的补贴。
（德国之声中文网）美国商务部周四（12月21日）表示，将启动一项对美国半导体供应链和国防工业基础的调查，以应对中国芯片带来的国家安全问题。
该调查旨在确定美国公司如何采购所谓的传统芯片（Legacy Chip），即当前一代和成熟制程节点的半导体。
该部门表示，这项调查将于1月开始，旨在"减少"中国带来的"国家安全风险"，并将重点关注美国关键产业供应链中中国制造的传统芯片的使用和采购情况。
该部门周四发布的一份报告称，在过去十年中，中国向国内半导体行业提供了约1500亿美元的补贴，为美国和其他外国竞争对手创造了"不公平的全球竞争环境"。
美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)称："在过去的几年里，我们看到了一些有关(中国)采取令人担忧的做法的迹象，这些做法旨在扩大他们的企业的传统芯片生产，使美国企业更难参与竞争。"
美国商务部称，这项调查还将有助于促进传统芯片生产的公平竞争环境。雷蒙多补充说："应对外国政府威胁美国传统芯片供应链的非市场行为事关国家安全。"
中国驻华盛顿大使馆周四表示，美国"一直在泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，对其他国家的企业采取歧视性和不公平做法，并将经济和科技问题政治化、武器化。"
美国商务部将为本国的半导体芯片制造提供近400亿美元的补贴。雷蒙多上周表示，美国商务部将在明年内颁发大约十几项半导体芯片资助，其中包括数十亿美元的项目，这可能会大大重塑美国的芯片生产。美国商务部于12月11日颁发了该计划的第一笔奖金。
该部门表示，总部设在美国的公司约占全球半导体收入的一半，但面临着外国补贴支持下的激烈竞争。
美国商务部报告称，美国的半导体制造成本可能"比世界其他地区高出30-45%"，并呼吁为国内半导体制造厂提供长期支持。
报告还称，美国应出台"永久性政策，激励半导体制造设施的稳步建设和现代化，如计划于2027年结束的投资税收抵免政策"。
（路透社）
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有消息人士透露，中国将启动新一期国家支持的投资基金，为其半导体行业筹集数千亿元资金。投资重点是芯片制造设备领域。在前两期“大基金”收效不彰后，人们对这一投资形式已产生了质疑。
知情人士表示，在美国收紧对中国的人工智能芯片出口管制后，华为、腾讯等多家中国公司正积极游说AI开发商转而使用其国产处理器。这可能威胁到英伟达在中国AI芯片市场的霸主地位。英伟达则希望通过专门为中国开发特供版产品，来满足新的要求。
拜登政府本周扩大了针对中国芯片行业的限制措施，旨在阻止北京获得美国尖端技术来加强其军事力量。过去一段时间，中国半导体设备领域发展迅速，但本土厂商仍缺乏提供EUV等全套设备的能力。