 美国将要求所有入境旅客接种疫苗 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.08.2021

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时政风云

美国将要求所有入境旅客接种疫苗

美国目前仍对外国旅客有入境限制，不过，一位白宫官员周三（8月4日）表示，拜登政府正制定分阶段的方法对外开放，将要求所有入境美国的外国公民需完全接种疫苗。

Delta Airline Flug I Flugzeug

完全接种疫苗可能成为未来外国旅客入境美国的要求。

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中国的武汉再次出现本土案例，确定是Delta变种病毒所引起的。而随着Delta新冠变种病毒持续在全球肆虐，美国纽约市3日宣布将在部分公共场所要求人民出示疫苗证明。

从7月1日开始，欧盟疫苗证书生效。这将免除一些隔离、检测义务、方便人们在欧洲内部旅行——至少在理论上是如此。不过，鉴于更多的检查流程，航空公司警告机场可能会排起长龙。另外，对于想赴欧洲旅行的中国人以及想要回国探亲的欧洲华人，该证书目前也没有实际意义。

虽然欧盟已重新允许美国人入境旅行，美国却继续对旅行者关闭其边境，欧盟公民亦不例外。这可不仅是给旅行者带来麻烦。

欧盟各成员国常驻代表在6月17日的一次会议上决定，放宽对美国、台湾、香港等8个国家或地区的入境管制，允许游客入境。

（德国之声中文网) 一位白宫官员周三（8月4日）表示，拜登政府正在采取初步措施，要求所有入境美国的外国旅客都要接种新冠疫苗。

这位匿名的官员说，拜登政府认知到国际旅行的重要性，也希望以一种「安全和可持续的方式」重新向国外旅客开放。他表示，拜登政府正在制定「一个分阶段的方法」，未来除了有限的例外情况，所有入境美国的外国公民都需要完全接种疫苗。不过，他没有具体说明时间框架。

为防范变种病毒的传播，拜登政府仍对入境美国有所限制。根据规定，在14天内去过中国丶欧洲申根地区丶英国丶爱尔兰丶巴西丶南非和印度的非美国居民，都被禁止进入美国。

入境美国的旅客，无论其疫苗接种状况如何，都必须出示旅行出发前3日进行的新冠病毒检测阴性证明。

当前，Delta变种病毒让美国新冠肺炎的病例激增，其中绝大多数是未接种疫苗的人。美国在周一终於实现了拜登为70%的成年人注射至少一剂新冠疫苗的目标，但这个目标大体上晚了一个月。

许多人也抱怨，指美国的旅行限制没有反映出当前的病毒传播状况，尤其，美国的病例数比许多被禁国家的情况还要严重。

6月以来，欧盟已建议其27个成员国允许来自美国的旅客入境，但美国对欧洲旅客仍维持入境禁令。 欧盟委员会主席冯德莱恩周三就强调双方应对等，并呼吁美国允许欧洲旅客入境。

(美联社丶法新社等)

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