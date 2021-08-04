美国将要求所有入境旅客接种疫苗

（德国之声中文网) 一位白宫官员周三（8月4日）表示，拜登政府正在采取初步措施，要求所有入境美国的外国旅客都要接种新冠疫苗。

这位匿名的官员说，拜登政府认知到国际旅行的重要性，也希望以一种「安全和可持续的方式」重新向国外旅客开放。他表示，拜登政府正在制定「一个分阶段的方法」，未来除了有限的例外情况，所有入境美国的外国公民都需要完全接种疫苗。不过，他没有具体说明时间框架。

为防范变种病毒的传播，拜登政府仍对入境美国有所限制。根据规定，在14天内去过中国丶欧洲申根地区丶英国丶爱尔兰丶巴西丶南非和印度的非美国居民，都被禁止进入美国。

入境美国的旅客，无论其疫苗接种状况如何，都必须出示旅行出发前3日进行的新冠病毒检测阴性证明。

当前，Delta变种病毒让美国新冠肺炎的病例激增，其中绝大多数是未接种疫苗的人。美国在周一终於实现了拜登为70%的成年人注射至少一剂新冠疫苗的目标，但这个目标大体上晚了一个月。

许多人也抱怨，指美国的旅行限制没有反映出当前的病毒传播状况，尤其，美国的病例数比许多被禁国家的情况还要严重。

6月以来，欧盟已建议其27个成员国允许来自美国的旅客入境，但美国对欧洲旅客仍维持入境禁令。 欧盟委员会主席冯德莱恩周三就强调双方应对等，并呼吁美国允许欧洲旅客入境。

(美联社丶法新社等)

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