美国将缴获的伊朗武器弹药移交乌克兰

（德国之声中文网）美国军方周二（4月9日）表示，华盛顿已向乌克兰提供了从伊朗军队缴获的小型武器和弹药，这些武器和弹药曾被伊朗运送给也门胡塞武装的途中被截获。

上周的这次武器移交是在乌克兰弹药严重短缺、美国共和党议员阻止最新援助的情况下进行的，但这并没有解决基辅对火炮和防空弹药等关键物资的需求。

美国中央司令部（CENTCOM）上周四在社交媒体上称，"美国政府向乌克兰武装部队移交了5000多支AK-47突击步枪、机枪、狙击步枪、RPG-7火箭筒和50多万发7.62毫米子弹"。

该信息说："这些武器将帮助乌克兰抵御俄罗斯的入侵"，它们足以装备一个旅。

美国中央司令部表示，这些武器弹药是2021年5月至2023年2月期间从四艘"无国籍船只"上缴获的，当时这些物资正从伊朗革命卫队转运给也门胡塞叛军组织。

"伊朗对（也门）武装组织的支持威胁着国际和地区安全，威胁着我们在该地区的部队、外交人员和公民，也威胁着我们的合作伙伴。"美国中央司令部表示，"我们将继续尽我们所能揭露和阻止伊朗破坏稳定的活动。"

去年10月初，华盛顿向乌克兰进行了类似的移交，提供了110万发7.62毫米子弹，这些子弹是从伊朗军队运往也门的途中缴获的。

（法新社等）

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