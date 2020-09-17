美国将禁微信交易 澄清用户不会受罚

（德国之声中文网）美国总统特朗普8月6日颁布行政命令，将矛头对准通讯软件微信及短视频平台TikTok的中国母公司腾讯和字节跳动，禁止美国公司和个人与上述企业交易，理由是这两家公司的应用程序对国家安全构成威胁。但特朗普在行政命令中并未说明“交易”的范畴以及如何禁止。该项行政命令将在颁布的45日（即9月20日）后生效。美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)预计将在周日禁令生效前公布实施细则。

美国封杀微信的做法引起华人社群的不满。非盈利组织美国微信用户联盟（WeChat Users Alliance）及许多微信用户表示，他们依赖微信办公、做礼拜以及与在中国的亲友联系。该联盟日前向旧金山的加州北区联邦法院递交诉状，控诉该禁令限制了微信在美用户的言论自由、宗教信仰自由以及其他宪法权利。原告方申请对总统行政命令发出临时禁制令。本周四，旧金山的法院将举行听证会。

美国司法部周三表示，商务部长罗斯并不打算针对仅仅是下载，或只将微信作为个人或商务信息交流的个人或团体，并强调这些微信用户不会面临刑事或民事惩罚。但司法部门也补充称，“使用该应用软件进行此类交流，可能会受到针对其他交易的措施所造成的直接或间接损害。”





向法院提出诉讼的微信用户认为，总统的行政命令显然是要禁止“数百万美国微信用户使用全球最流行的中文社交媒体空间”。

根据数据分析网Sensor Tower统计，微信在美国的下载次数达到1900万次。而在中国，拥有服务、游戏和支付功能的微信是许多人生活中必不可少的一部分。

特朗普在总统行政命令中指责微信“自动抓取用户的大量数据”，让“中国共产党获得美国人的个人和财产信息”。



中国外交部发言人赵立坚八月底曾在例行记者会上指责“一些美国政客打着‘国家安全’的幌子，滥用国家力量，无理打压非美国企业”。他还称，“很多中国人表示，如果美国真的禁用了微信，那么苹果手机我们也可以不用用了”。

张筠青/达扬（美联社、路透社）

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