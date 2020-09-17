 美国将禁微信交易 澄清用户不会受罚 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.09.2020

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时政风云

美国将禁微信交易 澄清用户不会受罚

美国总统特朗普封杀微信和TikTok的行政命令即将生效，这项禁令引起大量在美华人的不满及担忧。美国司法部门周三表示，即使微信被禁，用户也不会面临民事或刑事惩罚。

App Tiktok WeChat (picture-alliance/NurPhoto/I. Aditya)

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面对特朗普政府的打压，抖音海外版Tik Tok的母公司字节跳动宣布正式起诉美国政府。同时一个自称美国微信用户民间组织也向特朗普政府发起了诉讼。在中国官媒广泛予以关注的同时，民众反应却出乎意料。

特朗普总统宣布将禁止美国企业及个人与微信“进行任何交易”。这一行政命令将会如何实施？会遇到哪些阻碍？对于数百万生活在美国的华人、以及使用微信的苹果手机用户而言，又将造成怎样的影响？

美国政府过去一周对TikTok展开攻势，而最新发展是特朗普周四晚间颁布两项行政命令，瞄准TikTok母公司字节跳动和WeChat母公司腾讯。中国政府则指责美国此举是“赤裸裸的霸权行径”。

美国国务卿蓬佩奥周三也宣布美国将移除不受信任的中国应用软件的行动包含至一项称为「网络清洁 」的计划中，而为了保护美国公民的数据和美国的知识产权，包括COVID-19疫苗研究成果，美国政府决定防止多家中国公司的云端系统取得相关资讯。

（德国之声中文网）美国总统特朗普8月6日颁布行政命令，将矛头对准通讯软件微信及短视频平台TikTok的中国母公司腾讯和字节跳动，禁止美国公司和个人与上述企业交易，理由是这两家公司的应用程序对国家安全构成威胁。但特朗普在行政命令中并未说明“交易”的范畴以及如何禁止。该项行政命令将在颁布的45日（即9月20日）后生效。美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)预计将在周日禁令生效前公布实施细则。

美国封杀微信的做法引起华人社群的不满。非盈利组织美国微信用户联盟（WeChat Users Alliance）及许多微信用户表示，他们依赖微信办公、做礼拜以及与在中国的亲友联系。该联盟日前向旧金山的加州北区联邦法院递交诉状，控诉该禁令限制了微信在美用户的言论自由、宗教信仰自由以及其他宪法权利。原告方申请对总统行政命令发出临时禁制令。本周四，旧金山的法院将举行听证会。

美国司法部周三表示，商务部长罗斯并不打算针对仅仅是下载，或只将微信作为个人或商务信息交流的个人或团体，并强调这些微信用户不会面临刑事或民事惩罚。但司法部门也补充称，“使用该应用软件进行此类交流，可能会受到针对其他交易的措施所造成的直接或间接损害。”

Trump Coronavirus Press Conference (picture-alliance/CNP/A. Drago)

美国总统特朗普以威胁国家安全为由，禁止与字节跳动和腾讯进行交易

向法院提出诉讼的微信用户认为，总统的行政命令显然是要禁止“数百万美国微信用户使用全球最流行的中文社交媒体空间”。

根据数据分析网Sensor Tower统计，微信在美国的下载次数达到1900万次。而在中国，拥有服务、游戏和支付功能的微信是许多人生活中必不可少的一部分。

特朗普在总统行政命令中指责微信“自动抓取用户的大量数据”，让“中国共产党获得美国人的个人和财产信息”。

中国外交部发言人赵立坚八月底曾在例行记者会上指责“一些美国政客打着‘国家安全’的幌子，滥用国家力量，无理打压非美国企业”。他还称，“很多中国人表示，如果美国真的禁用了微信，那么苹果手机我们也可以不用用了”。 

张筠青/达扬（美联社、路透社）

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