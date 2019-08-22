美国将游说多国就新疆问题向中国喊话

（德国之声中文网）9月6日，美国国务卿蓬佩奥在堪萨斯州立大学(Kansas State University)发表演讲后，一名观众问他美国将如何结束中国对维吾尔人的压迫，他回答说:"做得还很不够， 因为压迫还在继续。"

"本月第三周将召开联合国大会，会有一系列会议举行，我们将借此机会努力联合其他国家，一起向中国喊话。" 蓬佩奥说，"我们想要这些人获得自由。虽然我们与中国之间面临很多挑战，但这件事涉及到个体的基本人权，这是不可剥夺的权利。"

蓬佩奥重申过去对中国新疆政策的批评，称中国对维吾尔族和其他少数族裔穆斯林的压迫"很可能最后成为最糟糕的世纪污点"。

他认为，新疆的问题如此严重，须得"召集整个世界"来反对中国。

蓬佩奥表示："我们已经取得了一些成功，但还远远不够。我们要说服中国政府，说服中国共产党，这样做对他们自己没有好处，……不能这样对待其他人。"

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在其演讲中，蓬佩奥指控中国政府在过去两年内，"试图对被押拘的上百万维吾尔族和其他少数族裔穆斯林进行洗脑……让他们的放弃自己的文化和信仰。"

中国声称，再教育营是为了"教育和挽救"那些受到宗教极端主义影响的人。蓬佩奥则驳斥了这种说法。

中国外交部"严正交涉"

中国政府一直否认虐待维吾尔人，称通过职业培训中心成功地打击了极端主义和暴力活动。中国外交部上周二表示，已经就蓬佩奥之前的言论向美方提出严正交涉，称其纯属是老调重弹，中方"对此表示坚决反对"。

据新华社报道，上周五，中宣部副部长蒋建国在乌鲁木齐发表关于打击极端主义的演讲，称反恐是国际社会共同责任。

蒋建国说，国际社会应"旗帜鲜明地反对反恐、去极端化的'双重标准'，进一步形成反对恐怖主义、极端主义的共识和合力"。

尽管美国加大了对中国的新疆政策批评力度，但是并没有在贸易谈判中就此提出制裁措施。而去年以来，特朗普政府多次传出考虑制裁打压人权的中国官员，其中包括新疆自治区党委书记陈全国，但并没有付诸行动。

显然，特朗普倾向于认为，贸易谈判比人权问题更重要，这让一些美国议员和批评者感到沮丧。

去年10月，美国副总统彭斯发表演讲，对中国政府提出一连串的指控，包括建设"空前未有的监控国家"和对维吾尔人的压迫。

“再教育营”与“新疆模式” 严密安保 几年前，新疆暴力袭击事件频发，中国当局因此强化各类安保措施，旨在遏制极端势力、分裂势力。大约在2014年~2016年间，新疆各地开始小规模修建“教育培训中心”，对少数重点人员以及宗教人士进行“集中封闭式培训”。图为新疆双河市的街头巡逻武警。

“再教育营”与“新疆模式” 迅速扩大 2016年起，新疆的安保程度大幅提高，当局对民众的权利也进一步限制，包括收缴护照、禁止蓄须，并建立遍布街巷的高科技监控系统。同时，“教育培训中心”也迅速扩建，不再只是针对少数“重点人士”。而各地政府也不再在公开文档中分析、赞扬“教育培训中心”的“成果”。

“再教育营”与“新疆模式” 铁腕治理 新疆的高压政策，被认为与2016年上任的中共新疆自治区党委书记陈全国有着密切联系。美国一些国会议员已经呼吁对陈全国进行制裁。中国官方则在2018年修订法律，将新疆的“教育培训中心”合法化，并称之为“防患于未然”的“积极维护人权的探索”，“为国际社会反恐做贡献”。

“再教育营”与“新疆模式” 封闭营区 这是一幅由PlanetLabs发布的卫星照片，显示新疆阿图什市工业园的一处疑似再教育营，图上标注出了嘹望塔、宿营区、医院、营区围墙等建筑。一些外国学者通过比对卫星图，得出了再教育营正在迅速扩大、增多的结论。

“再教育营”与“新疆模式” 建筑工地 路透社记者的这幅照片，拍摄于2018年9月的新疆达坂城。按照官方的说法，这里正在修建的是“语言技能培训中心”。而照片中可以清晰地看到高墙、了望塔等设施。

“再教育营”与“新疆模式” 廉价劳工 新疆的“再教育营”还被怀疑强迫拘押人员从事廉价劳动，一些周边企业因此从中牟利。中国官方对此予以否认，而一些西方企业面对压力，已经宣布停止从一些新疆企业处采购商品。图为达坂城一处仍然在修建中的“语言技能培训中心”。

“再教育营”与“新疆模式” 寻亲请愿 许多被拘押者在海外的亲友，也通过公开“寻亲”的方式，引起国际媒体对新疆“再教育营”的关注。许多被关押的新疆哈萨克族人，都在邻国哈萨克斯坦有亲属。图为今年1月位于阿拉木图的“寻亲请愿”活动。

“再教育营”与“新疆模式” 流亡维吾尔组织批评压制 流亡维族人组织“维吾尔人运动”3月14日在美国首都华盛顿开始举办“揭露中国集中营”摄影展，展示中国当局对新疆维族的压制。组织负责人阿巴斯(Rushan Abbas，图中绿衣女子)表示，“再教育营”可能已经关押过100万~300万人。



张平/ 王凡（路透社）