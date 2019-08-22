 美国将游说多国就新疆问题向中国喊话 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.09.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美国将游说多国就新疆问题向中国喊话

美国国务卿蓬佩奥表示，美国将利用本月的联合国大会，游说各国就新疆维吾尔穆斯林受到的压迫向中国“喊话”。另一方面，华盛顿虽加大了对中国新疆政策的批评力度，但并没有就此提出制裁措施。

Mike Pompeo (picture-alliance/AP Photo/M. Conroy)

（德国之声中文网）9月6日，美国国务卿蓬佩奥在堪萨斯州立大学(Kansas State University)发表演讲后，一名观众问他美国将如何结束中国对维吾尔人的压迫，他回答说:"做得还很不够， 因为压迫还在继续。"

 "本月第三周将召开联合国大会，会有一系列会议举行，我们将借此机会努力联合其他国家，一起向中国喊话。" 蓬佩奥说，"我们想要这些人获得自由。虽然我们与中国之间面临很多挑战，但这件事涉及到个体的基本人权，这是不可剥夺的权利。"

蓬佩奥重申过去对中国新疆政策的批评，称中国对维吾尔族和其他少数族裔穆斯林的压迫"很可能最后成为最糟糕的世纪污点"。

他认为，新疆的问题如此严重，须得"召集整个世界"来反对中国。

蓬佩奥表示："我们已经取得了一些成功，但还远远不够。我们要说服中国政府，说服中国共产党，这样做对他们自己没有好处，……不能这样对待其他人。"

观看视频 03:23

德国记者新疆实地采访

在其演讲中，蓬佩奥指控中国政府在过去两年内，"试图对被押拘的上百万维吾尔族和其他少数族裔穆斯林进行洗脑……让他们的放弃自己的文化和信仰。"

中国声称，再教育营是为了"教育和挽救"那些受到宗教极端主义影响的人。蓬佩奥则驳斥了这种说法。

中国外交部"严正交涉"

中国政府一直否认虐待维吾尔人，称通过职业培训中心成功地打击了极端主义和暴力活动。中国外交部上周二表示，已经就蓬佩奥之前的言论向美方提出严正交涉，称其纯属是老调重弹，中方"对此表示坚决反对"。

据新华社报道，上周五，中宣部副部长蒋建国在乌鲁木齐发表关于打击极端主义的演讲，称反恐是国际社会共同责任。

蒋建国说，国际社会应"旗帜鲜明地反对反恐、去极端化的'双重标准'，进一步形成反对恐怖主义、极端主义的共识和合力"。

尽管美国加大了对中国的新疆政策批评力度，但是并没有在贸易谈判中就此提出制裁措施。而去年以来，特朗普政府多次传出考虑制裁打压人权的中国官员，其中包括新疆自治区党委书记陈全国，但并没有付诸行动。

显然，特朗普倾向于认为，贸易谈判比人权问题更重要，这让一些美国议员和批评者感到沮丧。

去年10月，美国副总统彭斯发表演讲，对中国政府提出一连串的指控，包括建设"空前未有的监控国家"和对维吾尔人的压迫。

  • BORTALA CHINA Anti-Terror-Truppen in Xinjiang (Imago/VCG)

    “再教育营”与“新疆模式”

    严密安保

    几年前，新疆暴力袭击事件频发，中国当局因此强化各类安保措施，旨在遏制极端势力、分裂势力。大约在2014年~2016年间，新疆各地开始小规模修建“教育培训中心”，对少数重点人员以及宗教人士进行“集中封闭式培训”。图为新疆双河市的街头巡逻武警。

  • China Xinjiangs Umerziehungszentrum (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

    “再教育营”与“新疆模式”

    迅速扩大

    2016年起，新疆的安保程度大幅提高，当局对民众的权利也进一步限制，包括收缴护照、禁止蓄须，并建立遍布街巷的高科技监控系统。同时，“教育培训中心”也迅速扩建，不再只是针对少数“重点人士”。而各地政府也不再在公开文档中分析、赞扬“教育培训中心”的“成果”。

  • Chen Quanguo (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

    “再教育营”与“新疆模式”

    铁腕治理

    新疆的高压政策，被认为与2016年上任的中共新疆自治区党委书记陈全国有着密切联系。美国一些国会议员已经呼吁对陈全国进行制裁。中国官方则在2018年修订法律，将新疆的“教育培训中心”合法化，并称之为“防患于未然”的“积极维护人权的探索”，“为国际社会反恐做贡献”。

  • China Xinjang Region - Sattelitenfoto Umerziehungslager (picture-alliance/AP Photo/Planet Labs)

    “再教育营”与“新疆模式”

    封闭营区

    这是一幅由PlanetLabs发布的卫星照片，显示新疆阿图什市工业园的一处疑似再教育营，图上标注出了嘹望塔、宿营区、医院、营区围墙等建筑。一些外国学者通过比对卫星图，得出了再教育营正在迅速扩大、增多的结论。

  • China - Dabancheng - Umerziehungslager (Reuters/T. Peter)

    “再教育营”与“新疆模式”

    建筑工地

    路透社记者的这幅照片，拍摄于2018年9月的新疆达坂城。按照官方的说法，这里正在修建的是“语言技能培训中心”。而照片中可以清晰地看到高墙、了望塔等设施。

  • China - Dabancheng - Umerziehungslager (Reuters/T. Peter)

    “再教育营”与“新疆模式”

    廉价劳工

    新疆的“再教育营”还被怀疑强迫拘押人员从事廉价劳动，一些周边企业因此从中牟利。中国官方对此予以否认，而一些西方企业面对压力，已经宣布停止从一些新疆企业处采购商品。图为达坂城一处仍然在修建中的“语言技能培训中心”。

  • China Anwendung von Zwangsarbeit an Muslimischen Gefangenen (Getty Images/AFP/R. Pryanikov)

    “再教育营”与“新疆模式”

    寻亲请愿

    许多被拘押者在海外的亲友，也通过公开“寻亲”的方式，引起国际媒体对新疆“再教育营”的关注。许多被关押的新疆哈萨克族人，都在邻国哈萨克斯坦有亲属。图为今年1月位于阿拉木图的“寻亲请愿”活动。

  • USA Washington D.C. - Verstaltung Exposing China’s Concentration Camps im National Press Club (Campaign for Uyghurs)

    “再教育营”与“新疆模式”

    流亡维吾尔组织批评压制

    流亡维族人组织“维吾尔人运动”3月14日在美国首都华盛顿开始举办“揭露中国集中营”摄影展，展示中国当局对新疆维族的压制。组织负责人阿巴斯(Rushan Abbas，图中绿衣女子)表示，“再教育营”可能已经关押过100万~300万人。


张平/ 王凡（路透社）

DW.COM

“再教育营”的另一面—新疆向游客敞开大门

从连绵不断的塔克拉玛干沙漠，到冰雪覆盖的天山，新疆似乎是一个旅游者的世外桃源。这里的旅游业增长迅猛，尽管再教育营在国际上引起巨大的争议。 (15.07.2019)  

土耳其并非避风港 维吾尔人担忧被遣返

在土耳其遣返中心被关押的一名维吾尔男子担心自己会被遣返到塔吉克斯坦，继而被送到中国。活动人士怀疑，塔吉克斯坦在北京的授意下开辟一条通道，遣返维吾尔人。 (12.08.2019)  

新疆教培中心白皮书：反恐取得重要阶段性胜利

中国政府周五专门对"再教育营"发布《新疆的职业技能教育培训工作》，指出新疆已有两年多没有发生恐袭案件，反恐取得重要阶段性胜利。但人权人士则说，教培中心是迫害工具。 (16.08.2019)  

卡塔尔退出支持中国新疆政策联署

37个国家联名致信联合国，称中国在人权方面取得了"显著成就"。这与22个西方国家不久前批评新疆再教育营的态度形成鲜明对比。不过1个多月后，卡塔尔却决定退出。为什么? (22.08.2019)  

“再教育营”与“新疆模式”

遍布街头的高科技监控、不断扩大的“再教育营”……近年来，中国当局在新疆地区出台了一系列旨在抑制极端势力、分裂势力的安保措施，涉嫌严重侵犯人权。 (15.03.2019)  

相关音频视频

德国记者新疆实地采访  

相关内容

China Peking Scheich Tamim bin Hamad Al Thani Katar Xi Jinping

卡塔尔退出支持中国新疆政策联署 22.08.2019

37个国家联名致信联合国，称中国在人权方面取得了"显著成就"。这与22个西方国家不久前批评新疆再教育营的态度形成鲜明对比。不过1个多月后，卡塔尔却决定退出。为什么?

China Uiguren feiern muslimischen Feiertag Eid al-Adha

無聲的思念：新疆维族拍抖音紀念失蹤親人 22.08.2019

抖音是一款风靡全球的短视频软件，世界各地不少年轻人喜欢用抖音录制各式视频。 然而，过去一周，抖音却突然成为不少新疆维吾尔人向失踪亲人傳遞思念的工具。

Rotes iPhone von Apple

美媒：感染苹果手机的“木马”针对维吾尔人 02.09.2019

谷歌曾发现，近两年部分苹果手机因访问特定网页被感染了有害监控软件。新近有业内人士透露，这些网页针对的目标是中国的维吾尔人。

广告

媒体看中国

Bundeskanzlerin Merkel in China (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

德语媒体：默克尔的批评有没有用？

德国总理默克尔在北京向中国领导人明确地提出了香港问题，德语报刊纷纷就此刊发了评论。有文章赞扬默克尔此举证明了她没有把经济利益置于价值观之上，也有观点认为，默克尔的表态根本起不了什么作用。还有评论则认为，默克尔对中国的批评不够直接。  