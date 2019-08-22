美国将游说多国就新疆问题向中国喊话

美国国务卿蓬佩奥表示，美国将利用本月的联合国大会，游说各国就新疆维吾尔穆斯林受到的压迫向中国“喊话”。另一方面，华盛顿虽加大了对中国新疆政策的批评力度，但并没有就此提出制裁措施。
（德国之声中文网）9月6日，美国国务卿蓬佩奥在堪萨斯州立大学(Kansas State University)发表演讲后，一名观众问他美国将如何结束中国对维吾尔人的压迫，他回答说:"做得还很不够， 因为压迫还在继续。"
"本月第三周将召开联合国大会，会有一系列会议举行，我们将借此机会努力联合其他国家，一起向中国喊话。" 蓬佩奥说，"我们想要这些人获得自由。虽然我们与中国之间面临很多挑战，但这件事涉及到个体的基本人权，这是不可剥夺的权利。"
蓬佩奥重申过去对中国新疆政策的批评，称中国对维吾尔族和其他少数族裔穆斯林的压迫"很可能最后成为最糟糕的世纪污点"。
他认为，新疆的问题如此严重，须得"召集整个世界"来反对中国。
蓬佩奥表示："我们已经取得了一些成功，但还远远不够。我们要说服中国政府，说服中国共产党，这样做对他们自己没有好处，……不能这样对待其他人。"
在其演讲中，蓬佩奥指控中国政府在过去两年内，"试图对被押拘的上百万维吾尔族和其他少数族裔穆斯林进行洗脑……让他们的放弃自己的文化和信仰。"
中国声称，再教育营是为了"教育和挽救"那些受到宗教极端主义影响的人。蓬佩奥则驳斥了这种说法。
中国外交部"严正交涉"
中国政府一直否认虐待维吾尔人，称通过职业培训中心成功地打击了极端主义和暴力活动。中国外交部上周二表示，已经就蓬佩奥之前的言论向美方提出严正交涉，称其纯属是老调重弹，中方"对此表示坚决反对"。
据新华社报道，上周五，中宣部副部长蒋建国在乌鲁木齐发表关于打击极端主义的演讲，称反恐是国际社会共同责任。
蒋建国说，国际社会应"旗帜鲜明地反对反恐、去极端化的'双重标准'，进一步形成反对恐怖主义、极端主义的共识和合力"。
尽管美国加大了对中国的新疆政策批评力度，但是并没有在贸易谈判中就此提出制裁措施。而去年以来，特朗普政府多次传出考虑制裁打压人权的中国官员，其中包括新疆自治区党委书记陈全国，但并没有付诸行动。
显然，特朗普倾向于认为，贸易谈判比人权问题更重要，这让一些美国议员和批评者感到沮丧。
去年10月，美国副总统彭斯发表演讲，对中国政府提出一连串的指控，包括建设"空前未有的监控国家"和对维吾尔人的压迫。
张平/ 王凡（路透社）
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