美国将没收的俄资产给乌克兰 克里姆林宫斥“非法”

（德国之声中文网）克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在9月7日表示，美国计划向乌克兰提供从制裁对象、俄罗斯商人手中扣押的资金是“非法的”，任何此类行动都将受到质疑。

美国国务卿布林肯周三（9月6日）在访问基辅时说，华盛顿正在向乌克兰转交540万美元，这是“从受制裁的俄罗斯寡头手中扣押的资产，这些资产现在将用于支持乌克兰退伍军人”。

克里姆林宫发言人佩斯科夫周四对记者说，这令人难以置信，“违背了国际法和这些国家的法律。只要一有机会，我们就会捍卫自己的权利”。

佩斯科夫还表示，一些俄罗斯企业家已经在一些欧洲国家获得了法院裁决，认定这种转让是非法的，并称“不会放过任何一个”类似案例。

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拜登政府于5月批准了第一笔相关操作

据半岛电视台等媒体5月报道，拜登政府在今年5月批准了第一笔向乌克兰转移被扣押的俄资产。美国司法部长加兰（Merrick Garland）当时在一份声明中称，俄罗斯寡头马洛费耶夫（Konstantin Malofeyev）被扣押的资产将用于乌克兰重建。

加兰那时就表示，这是美国首次将没收的俄罗斯资金用于乌克兰重建，但是“这不会是最后一次”。

美国司法部在去年指控马洛费耶夫违反了对俄制裁。检方表示，马洛费耶夫为在克里米亚推动分裂主义的俄罗斯人提供了资助。美国司法部称，从马洛费耶夫一个美国金融机构的账户中扣押了数百万美元。

在去年，美国总统拜登曾呼吁国会，为向乌克兰转移被扣押的俄罗斯寡头资产提供便利。2022年12月，美国国会通过了一项法律，允许司法部扣押的某些资产通过美国国务院转移到乌克兰。今年4月，美国司法部要求国会扩大可转移至乌克兰的资产范围，尤其是对违反出口管制而被扣押的资金。

半岛电视台5月的报道指出，被华盛顿扣押的资产中也包括多艘超级游艇，其中包括知名俄罗斯寡头、政客苏莱曼·克里莫夫（Suleiman Kerimov）的一艘停靠在斐济、长达106米的游艇，其价值超过3亿美元。

（路透社，半岛电视台）

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