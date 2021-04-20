美国将放宽限制 允许中国学生赴美

（德国之声中文网）美国政府周二（4月27日）表示，它正在放宽对国际学生在疫情期间入境的相关限制，这为中国公民在美国大学就读新学年带来了便利。

法新社报导，这项措施回应了美国大学过去一段时间的诉求。这些大学在财务上越来越依赖外国学生，其中超过三分之一仰赖中国学生，这数字远远超过其他国家。先前，美国政府禁止多数在前两周去过中国丶巴西丶南非丶伊朗和欧洲大部分地区的非美国公民入境。现在所有来自这些国家的学生将有资格进入美国参加秋季课程。

美国国务院的一份声明中说，这一决定「符合国务院对促进合法赴美旅行的承诺」。美国拜登政府在3月份也同样放宽了对来自欧盟和英国的学生的限制。

根据最新的豁免规定，学生需要有签证才能在8月1日或之后开学的大学就读，且不能提前一个月以上进入美国。所有旅行者仍将受美国的要求，出示新冠肺炎测试的阴性报告。

支付全额学费的外国学生通常是美国大学的重要收入来源，由于疫情迫使许多教学在网上进行，这些大学受到严重打击。每年有超过100万名的国际学生在美国念书，根据美国商务部的数据，2018年他们为美国经济贡献了450亿美元。然而，注册学生人数是否受到疫情以及对中国学生日益紧张的气氛冲击，则有待观察。

法新社指，美国前总统特朗普去年下令驱逐与中国军方有关联的中国学生，担心他们会窃取美国的技术，这引发了一些美国的亚裔活动家的担忧，他们认为这整个亚裔社群染上了怀疑色彩。

美国近日出现一波针对亚裔的仇恨犯罪，有时候是来自於与新冠肺炎的错误联想。印度和韩国是美国第二和第三大国际学生来源国，不过，这两个国家都没有因为新冠疫情而面临全面禁令。

路透社报导，当前仍不清楚美国大学或美国政府是否会承认中国学生所接种的未经美国食品和药物管理局（U.S. Food and Drug Administration）批准的疫苗。一些美国学校要求学生在复课前完成疫苗接种。

（法新社丶路透社）

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