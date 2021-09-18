美国将放宽旅游禁令 打完疫苗者11月起可入境

(德国之声中文网) 美国20日宣布11月将要求入境的外国旅客出示已施打两剂新冠疫苗的证明、登机前三天内的新冠检测阴性证明以及提供电话号码与电子邮箱作为接触追踪的依据。白宫新冠疫情应对协调员齐恩斯 (Jeffrey Zients) 向媒体表示，这套新的政策将在11月初生效。

根据相关规定，未来将放宽中国、印度、英国以及其他欧洲国家等共33国的入境措施。去年新冠疫情爆发初期，美国前总统特朗普对包含欧盟在内的特定国家实施了旅行限制，但拜登政府在政策施行18个月後开始有条件放宽这些国家的旅客入境，也标志着美国一个重大的政策转变。美国政府公布消息的同时，也正与欧洲的盟国处於紧张的外交关系。

虽然美国将有条件放松这些国家旅客的入境条件，但许多保护措施仍将继续存在，以抑制新冠病毒的传播。该病毒已经导致超过67万美国人死亡。白宫官员齐恩斯 说：「 最重要的是，飞往美国的外国公民将被要求全面接种疫苗。」

核准哪些疫苗品牌？

目前还不清楚这项新规定是否只适用于美国批准的疫苗，或者其他品牌，如中国或俄罗斯生产的疫苗是否也符合条件。齐恩斯说，这将由美国疾病控制中心决定。

美国食品和药物管理局（FDA）已经授权使用由BioNTech/辉瑞公司、莫德纳（Moderna）和强生公司生产的疫苗。至于英国阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）或中国、俄罗斯、等他国制造疫苗是否会被承认，白宫发言人莎琪（Jen Psaki）表示，这是跨部会将讨论的重点，11月或之前会有答案。

同时，美国将持续对来自加拿大和墨西哥的车辆流动进行限制。齐恩斯表示：「我们没有关于陆地边界政策的任何更新。」

他指出，乘客在搭乘前往美国的飞机之前，需要证明他们已经完全接种了疫苗，并提供三天内进行的新冠病毒测试的阴性证明。没有完全接种疫苗的美国人仍然可以入境，但必须在旅行后一天内检测为阴性。

在飞往美国的航班上，口罩将是强制性的，航空公司将向美国卫生当局提供联系人追踪信息。齐恩斯说：「这个新的国际旅行系统遵循科学，以保证美国人的国际航空旅行安全。」

科学还是政治决策？

这个消息很快受到了贸易团体「欧洲航空公司」的支持，该组织表示，「这一决定将给跨大西洋的交通和旅游带来急需的推动，并使家庭和朋友团聚」。

尽管人们普遍预计拜登将重新对欧盟和英国的旅客开放边境，但该公告涵盖了全球各国。齐恩斯重申：「这个规定适用于所有国际旅行。」

目前，只有美国公民丶居民和持有特殊签证的外国人被允许从大多数欧洲国家进入美国。这一限制深深激怒了欧盟和英国当局。周一，欧盟建议各成员国重新对美国旅行者实施限制，这些旅客若接种了疫苗就可以自由入境。

拜登宣布这个消息的时间点，刚好在他即将於年度联合国大会上发表演讲前。各界预计新冠疫情将是该会议的重点议题。此外，美国与法国也因澳大利亚突然宣布将购买美国制造的核潜艇，并与美英两国成立新的防务联盟而发生严重分歧。

法国已经从华盛顿召回其大使，并指责拜登政府在其背后捅了一刀。然而，美国官员否认白宫更改旅游政策的决定是为了安抚被激怒的法国政府。一名国务院官员说：「这个决定确实由科学主导的。」

欧盟对美国周一宣布的消息表示欢迎。欧盟委员会在推特上写道：「对于被迫分散的家庭和朋友来说，这是期待已久的一步，对于商业来说也是一个好消息。」

欧盟政府在8月底同意将美国从欧盟的安全旅行名单中删除，因为美国新冠病例再次增加，这意味着想前往欧盟的美国游客可能会面临更严格的限制，如新冠检测和隔离。欧盟目前仍允许大多数完全接种疫苗的非欧盟游客入境，但根据抵达的欧盟国家，可能需要进行测试和隔离。

(法新社丶路透社)

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