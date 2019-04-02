 美国将彻底封杀伊朗石油出口 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.04.2019

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时政风云

美国将彻底封杀伊朗石油出口

围绕与伊朗的核争端，美国决意不久后让伊朗的石油出口彻底瘫痪。国际市场原油价格近日明显上扬。

Iran Raffinerie (Tasnim)

（德国之声中文网）一位知情人士周日表示，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）周一宣布，从5月2日开始，美国将不给任何目前还在从伊朗进口石油的国家提供特许。这位知情人士透露的消息证实了《华盛顿邮报》的报道。

去年11月初美国对伊朗实施石油制裁时，对中国、日本、印度、韩国、台湾、土耳其、意大利和希腊做出了可以在半年内例外从伊朗进口石油的规定。现在期限已到，按计划这些国家现在也必须停止从伊朗进口石油。如果哪个国家违反规定，美国将实施制裁。土耳其曾全力争取延长例外进口期限。美国国务院未对此表态。

这一情况引发了人们对石油市场出现瓶颈的担忧，导致油价上涨3%，达到近半年来的最高水平。

领先市场的北海布伦特原油价格上涨至每桶74.3（159升）美元，相当于去年11月1日时的油价。美国WTI轻质原油价格上涨至每桶65.87美元，达到自去年10月30日以来的最高水平。由于危机国家委内瑞拉和利比亚的石油供应中断，因此石油市场的情况无疑吃紧。

美国总统特朗普去年宣布退出2015年与伊朗达成的核协议，并对该国实施新一轮制裁。制裁的主要目的之一就是遏制对伊朗至关重要的石油收入。特朗普试图以此逼迫德黑兰领导人就其核计划展开新一轮谈判，签署一项更严厉的禁核条约。除此之外还旨在迫使伊朗改变其外交政策，停止对中东地区激进主义团伙的支持。欧盟则表示遵守德国也参与谈判达成的核协议。

中国外交部今天表示，中方一贯反对美国对伊朗的单边制裁。中国外交部发言人耿爽在例行记者会上表示，中国与伊朗双边合作符合国际法。

中国是伊朗石油的主要进口国，也是之前获得美国豁免、可以不受制裁地从伊朗进口石油的8个国家之一。

李京慧/凝炼（路透社）

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