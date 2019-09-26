 美国将对欧盟数十亿商品征收关税 | 经济纵横 | DW | 03.10.2019

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经济纵横

美国将对欧盟数十亿商品征收关税

10月2日，世贸组织裁决欧盟“未能采取合适措施撤销对空客的补贴”，允许美国向欧盟约75亿美元的商品及服务征税。现在，华盛顿将对这一裁决付诸实施。布鲁塞尔则威胁要采取报复行动。

Deutschland Airbus-Werk Hamburg (picture-alliance/dpa/M. Gambarini )

（德国之声中文网）美欧贸易纠纷进入新一轮。一名美国高级贸易官员在华盛顿透露，从10月18日起，美国将对从欧盟进口的飞机和零部件征税10%，并对大量其它商品征税25%。这位官员表示，美方有意没有加征最高可达100%的关税，因为美国政府希望和欧盟通过谈判找到解决办法。

德国受冲击最大

美国加征关税的范围除了飞机及零部件外，还包括橙子、面粉、奶酪，比如意大利帕尔玛奶酪以及西班牙橄榄油等等。

早在去年，美国就对欧盟加征钢铝关税。基尔世界经济研究所估计，新关税对德国的冲击最大，可能给德国出口业造成每年多达20亿欧元的损失。10月2日，世贸组织就美国起诉欧盟补贴空客一案做出最终裁决，允许美国向欧盟约75亿美元的商品及服务征税。这是WTO历史上金额最大的终裁判罚。该判决不得予以上诉。

作为第一反应，欧委会对美国将把裁决真正付诸实施发出警告。欧盟贸易委员塞西莉亚·马尔姆斯特伦(Cecilia Malmström)表示，这样的举动短见而适得其反。双方应该找到公平的解决办法。她还表示，如果美国采取措施，欧盟也将被迫采取措施。

默克尔说等等看

德国总理默克尔在柏林表示："我们现在先等等，看看美国政府怎么做。"她还表示，遗憾是是，现在有了一项以国际法为依据的裁决，让空客背上沉重负担。

欧盟方面则希望对美国商品征收报复性关税，其中包括西红柿酱和游戏机。欧盟依据的是世贸组织对美国政府违法补贴波音的裁决。相关仲裁尚未对判罚金额做出决定，预计明年初会有结果。

波音和空客两家世界最大的飞机制造商15年来竞争激烈。美国和欧盟都互相指责对方扭曲竞争，并分别向世贸组织起诉对方补贴空客及波音。

乐然/叶宣（德新社、法新社、路透社）

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