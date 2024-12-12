美国将对中国光伏产品提高关税至50%

拜登政府计划明年年初对来自中国的太阳能晶圆、多晶硅以及部分钨制品加征关税，以保护美国清洁能源产业。

（德国之声中文网）根据美国贸易代表办公室公布的消息，在对中国贸易行为进行审查后，将自2025年1月1日起，中国制造的太阳能晶圆和多晶硅的关税将提高至50%，对部分钨制品的关税将提高至25%。

"今日宣布的关税上调将进一步削弱中国的有害政策及行为，"美国贸易代表戴琪（Katharine Tai）在声明中表示，"这些措施将与拜登-哈里斯政府在国内推动清洁能源经济的投资相辅相成，同时增强关键供应链的韧性。"

本周四（12月12日）报道称，美国和中国官员本周和下周将就贸易问题在今年年底前举行会谈。

上周，华盛顿收紧了对中国获取先进半导体技术的限制。作为反击，北京禁止向美国出口用于制造计算机芯片所需的部分关键矿物，包括镓（Gallium）、锗（Germanium）和锑（Antimony）等。此外，中国还加强了对美出口石墨的管控。

中国在镓、锗、锑的全球市场占有率占据绝对主导地位，美国则一直努力在非洲以及世界其他地区寻找替代来源。

钨是另一种具重要战略意义的关键金属，被广泛用于军工制造，也应用于X射线管和灯泡灯丝等工业领域。其生产由中国主导，美国并不生产钨。

在北京宣布禁止向美国出口镓以及其他材料后，分析人士指出，钨可能是中国接下来采取反制措施的另一个重点领域。

贸易摩擦在特朗普明年就职前不断升级。特朗普曾威胁对中国商品征收60%的关税。现任总统拜登则表示，特朗普承诺对外国进口商品实施广泛关税的做法是错误的。

特朗普曾威胁对中国商品征收60%的关税 图像来源: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

尽管如此，拜登政府保留了特朗普在其第一任内实施的全部关税，并在某些情况下进一步提高了关税，但拜登政府同时表示，其关税政策更具针对性。

拜登政府在对美国平价电动车、太阳能电池板以及电池产业大力扶持之际，中国则对上述行业领域的廉价产品产量进行了大幅提升。

美国及其他贸易伙伴指责中国对其出口产品进行了不当补贴，使其太阳能电池板等产品出口商在海外市场占据不公平优势 - 中国制造商凭借政府补贴得以用更低价格出售产品。华盛顿还指责中国对外国企业施加不当压力，迫使其进行技术转让。

中国太阳能组件占全球80%的市场份额

根据国际能源署（IEA）数据，中国在太阳能板的各生产阶段占据了全球80%以上的市场份额，是其国内需求的两倍多。这种大规模经济效应使得太阳能变得更加便宜，但也导致供应链高度集中在中国。国际能源署敦促其他国家评估其太阳能板供应链，并制定相应策略以应对可能的风险。

2018年初，特朗普政府对进口自中国的太阳能板征收了30%的关税。北京则就美国在对购买新能源汽车实施补贴措施时采取"歧视性"做法向世界贸易组织（WTO）提起诉讼。

美国贸易代表办公室对有关太阳能板关税上调的调查于5月结束，并发布了一份报告。此次调查结果促使美国对一些列产品加征关税，包括电动车、注射器和针头、医用手套和口罩、半导体以及钢铝制品等。

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（美联社）

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