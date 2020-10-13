 美国将在西太平洋加强巡逻 应对中国威胁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.10.2020

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时政风云

美国将在西太平洋加强巡逻 应对中国威胁

针对中国近年来在海上日益咄咄逼人的态度，美国国家安全顾问奥布莱恩宣布将在西太平洋设立海警巡逻基地，部署新一代的快速反应巡逻舰。他指责中方在有关海域进行“非法捕鱼”，且“骚扰他国渔船”。

Robert O'Brien (picture-alliance/AP Photo/R. D. Franklin)

白宫国家安全顾问奥布莱恩

（德国之声中文网）华盛顿方面宣布，美国海岸警卫队将会在西太平洋增加部署，执行巡逻任务，以遏制中国渔船在争议地区的活动。白宫国家安全顾问奥布莱恩（Robert O'Brien）周五提到中国在南中国海地区的行为是不利于局势稳定的有害行为，并且指责中方在相关海域进行"非法和不加以监管"的捕鱼行为，而且还对他国渔船构成骚扰。

根据奥布莱恩透露，美国海岸警卫队将在西太平洋部署新一代的"哨兵级"（Sentinel）快速反应巡逻舰，其任务是与"那些离岸巡防能力有限的"地区伙伴合作，帮助受到威胁的渔船，确保海上航行自由。

US Navy Flugzeugträger (U.S. Navy/Jason Tarleton/abaca/picture-alliance)

今年7月，美国派出两支航母编队进入南中国海海域

DW.COM

一艘越南渔船本周在南中国海有争议水域与一艘中国海警船相撞后沉没，双方外交部隔空喊话，各执一词。周六越南称，已对中国驻越大使馆代表提出交涉，并递交抗议照会。

菲律宾总统杜特尔特取消在南中国海争议海域的石油勘探禁令，能源部长库西期待加快与北京就能源合作项目的谈判。

在中美两国都指责对方加剧区域紧张局势之际，美国海军再次派遣航空母舰前往南海争议海域。此外，中方智库指出，美国一架侦察机本周已三次出现在南海，一度逼近广东海岸。

美国和中国互相指责对方违反国际海洋法。美国政府称，中国会定期派战舰护卫中国渔船出海，掠夺他国的水产资源。今年4月，一艘越南渔船在有争议的岛屿附近捕鱼时被一艘中国军舰撞击后沉没。美国国防部长埃斯珀（Mark Esper）还指控中国在马来西亚提出主权要求的海域进行油气资源勘探，以及派遣中国渔船"侵入印尼领海"等等。

据奥布莱恩称，美国海岸警卫队将战略性地在西太平洋设立母港，此外还有可能进一步扩大在南太平洋的存在。隶属于国土安全部的海岸警卫队计划评估下一个财年在南太平洋的美属索摩亚（American Samoa）设立快速反应巡逻舰基地的可行性。
 

雨涵/任琛（法新社）
 

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