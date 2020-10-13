美国将在西太平洋加强巡逻 应对中国威胁

（德国之声中文网）华盛顿方面宣布，美国海岸警卫队将会在西太平洋增加部署，执行巡逻任务，以遏制中国渔船在争议地区的活动。白宫国家安全顾问奥布莱恩（Robert O'Brien）周五提到中国在南中国海地区的行为是不利于局势稳定的有害行为，并且指责中方在相关海域进行"非法和不加以监管"的捕鱼行为，而且还对他国渔船构成骚扰。

根据奥布莱恩透露，美国海岸警卫队将在西太平洋部署新一代的"哨兵级"（Sentinel）快速反应巡逻舰，其任务是与"那些离岸巡防能力有限的"地区伙伴合作，帮助受到威胁的渔船，确保海上航行自由。

美国和中国互相指责对方违反国际海洋法。美国政府称，中国会定期派战舰护卫中国渔船出海，掠夺他国的水产资源。今年4月，一艘越南渔船在有争议的岛屿附近捕鱼时被一艘中国军舰撞击后沉没。美国国防部长埃斯珀（Mark Esper）还指控中国在马来西亚提出主权要求的海域进行油气资源勘探，以及派遣中国渔船"侵入印尼领海"等等。

据奥布莱恩称，美国海岸警卫队将战略性地在西太平洋设立母港，此外还有可能进一步扩大在南太平洋的存在。隶属于国土安全部的海岸警卫队计划评估下一个财年在南太平洋的美属索摩亚（American Samoa）设立快速反应巡逻舰基地的可行性。



雨涵/任琛（法新社）



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