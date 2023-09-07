美国将向乌克兰提供贫铀弹

（德国之声中文网）美国国防部周三（9月6日）在华盛顿宣布，将向基辅提供新一批价值1750万美元的武器。其中包括口径122毫米的贫铀弹，与美国今年1月宣布向乌克兰提供的艾布拉姆斯（Abrams）主战坦克配套。

美国承诺提供31辆该型号坦克，但迄今尚未运抵乌克兰。

贫化铀是一种为核电站或制造核武器使用的浓缩铀生产过程中产生的副产品，密度极大，以其制造的弹药因而具有很高的穿透力。

国际法并不禁止使用贫铀弹。但它十分具有争议，因为铀是有毒金属，无论对使用它的士兵还是对生活在战区的人都有害。

俄罗斯驻美大使在社交平台Telegram上批评美国的该计划"不人道"，称华盛顿为了其战略目标，"不惜牺牲掉最后一个乌克兰人，而且不惜以毁灭整整一代人为代价。

美国工厂加班为乌克兰生产弹药

美国国家安全委员会的发言人科比（John Kirby）周三表示："我们要确保乌克兰能尽可能高效地进行反攻。我们相信贫铀弹可以帮助他们提高效率。"

科比还指出，除了美国，还有很多国家的军队使用贫铀弹， 其中也包括俄罗斯。

（路透社、德新社）

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