美国将军米利：与中国密电是受高层指示

（德国之声中文网）美国参谋长联席会议主席马克·米利（Mark Milley）周二（9月28日）出席参议院军事委员会听证会，为他在特朗普任内与中国军方通电话做出辩解，称这是其职责所在，且曾将此事告知特朗普政府的高阶官员，并未绕开非军方的领导层。

米利表示，他知道特朗普没有攻击中国的计画，他的职责是向中方传达的信息是一致的，也就是要缓和局势，但该行为被共和党议员抨击「叛国」，并呼吁拜登解雇米利，但拜登日前曾经对外表示，他对米利表示信任。

米利解释，这些电话是他确保战略稳定任务的一部分。他在听证会上解释，首次与中共中央军事委员会联合参谋部参谋长李作成的通话，是在时任国防部长埃斯珀的指示下进行，第二次则是应中方要求，并与时任代理国防部长米勒的办公室协调。

米利表示，两次通话均有多人在场，第一次通话有8人在场，第二次则有11人在场，他同意提供他们的姓名和职务。并坦承，曾与《华盛顿邮报》的作者鲍勃·伍德沃德谈过，该书揭露了米利2020年10月30日和2021年1月8日与李作成进行所谓 「秘密」通话，并称米利曾承诺，如果他接到攻击命令，将首先警告中国。

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米利说，这些通话对美国政府官员而言不是秘密，他是根据特朗普的一些高级助手的指示行事，以缓和紧张局势。他并承认，在美国的情报显示北京担心发生袭击后，他试图发出「我们不会袭击你们」的信息。

共和党参议员丹沙利文（Dan Sullivan）对米利提出质疑，并影射他若在中国做类似行为会被处决，沙利文说：「若中国人民解放军的首长给你打电话说，『嘿，我们准备入侵台湾』，然後（中国国家主席）习近平发现这件事，他就会被枪毙。」

「他是个疯子」

米利还承认，今年1月8日曾和国会众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）通话，据《华盛顿邮报》报道，裴洛西曾问米利，有什么保障措施可以防止「不稳定的总统」发动核武。根据报援引的通话记录显示，佩洛西对米利说，「他是个疯子。你知道他疯了」。

米利向国会表示，裴洛西曾在1月8日向他询问特朗普的行动是否可能导致意外的核导弹发射。他的回答是向她保证有保障措施，并补充说：「我没有资格确定美国总统的心理健康状况。」

前总统特朗普在听证会後发表称：「如果这些说法属实，米利应该被解雇」，他调侃米利称：「难怪阿富汗撤军是这样一场灾难。米利『将军』把所有的时间都花在了与这些和写假书的作家的谈话上。」

与民主党人结成党团的独立委员会成员、参议员安格斯·金（Angus King）则夸赞米利，并说：「我认为他为国家提供了重大帮助。」军委会主席、民主党籍参议员杰克·里德（Jack Reed）也告诉记者，缓解国际紧张局势是米利工作的一部分。

在阿富汗保留2500士兵？

军委会听证会当天的另个焦点是美国从阿富汗撤军，导致塔利班再度掌权的议题。出席的军方高层除了米利，还有国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）及中央司令部司令麦肯锡（Kenneth McKenzie），两人表示，曾建议让约2500名士兵留在阿富汗以稳定局势，但这与拜登之前的说法不一致。

今年8月中，拜登接受ABC电视采访时，主持人问及高级军事顾问曾建议不要从阿富汗完全撤军，并保留2500名士兵，拜登对此否认。

米利拒绝透露他给拜登的建议，当时拜登正考虑是否遵守特朗普政府与塔利班达成的协议，即在2021年5月前将美国驻军全部撤出，结束2001年10月开始的美国战争。奥斯汀也拒绝透露他对拜登的建议。

米利被追问时告诉委员会，他个人认为至少需要2500名美军来防止喀布尔政府倒台集塔利班夺权。麦肯锡也说，他同意米利的观点，即在那里保留一支部队可以使喀布尔政府保持完整。

长达6个小时的听证会，标志着拜登的高阶将领即将面临国会对撤军的一连串检讨。该听证会召开前，参议院军事委员会共和党首席成员殷荷菲（James Inhofe）曾要求奥斯汀提供撤军的相关资讯，包括8月26日机场爆炸事件，及在阿富汗留下的美军军械，以及拜登政府未来的反恐计画。

（路透社、美联社等）

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