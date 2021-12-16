 美国将再出重拳制裁中企 大疆今后融资更麻烦 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.12.2021

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时政风云

美国将再出重拳制裁中企 大疆今后融资更麻烦

美国政府再出重拳制裁中国公司。除了禁售技术意外，美国财政部还禁止对实体清单上的公司进行投资。由此股市跳水已是意料之中。

China Nanjing | Star Market Poster in der Börse

美国制裁科技和生物公司的消息让股市剧烈震荡

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美国对中国、朝鲜和缅甸等国涉侵犯人权的个人和实体祭出新制裁。中国AI巨头商汤科技被列入制裁清单，榜上有名的还包括两名被指侵犯人权的新疆官员。

据媒体报道，美国正收紧对中国科技企业的监管，或将把中国AI巨头商汤科技列入黑名单；与此同时，美国官员正考虑国防部做出的提案，防堵中国芯片制造商中芯国际购买美国关键技术。

出于国家安全和外交政策的考虑，美国在贸易黑名单上新增了27个来自中国、日本、巴基斯坦和新加坡的实体。但8家中企格外引人注目。

(德国之声中文网)周三，在有报导称美国再将一些生物科技公司列入"实体清单"后，中国股市医药板块午后跳水，拖累大盘表现。

据英国《金融时报》报导，美国财政部周四再将8家中国公司列入实体清单，其中包括全球最大的商用无人机制造商大疆创新以及多个生物技术公司，并严禁对名单上的公司进行投资和出口技术。

金融时报援引两名听取该计划的知情人士的话进行的以上报导，之后中国股市上保健品股加速抛售，大陆相关股指指数下挫3.2%，香港的情形更糟，恒生健康股指惨跌7.6%。

鉴于中概股在美国市场面临的不确定性，百济神州生物医药公司周三在上海上市后首日损失，从而影响了整个保健股板块。

美国商务部计划周四（12月16日）也"实体清单"上再列入二十多家中国企业，旨在禁止向它们出口技术。而就在几天前，人工智能初创公司商汤科技在得知被美国列入投资黑名单后，推迟了约7.67亿美元的在香港上市计划。美国谴责是该公司技术的恶性使用造成了人权侵犯。商汤科技谴责对其的指责毫无根据。

报导称，美国商务部把大疆等公司列入其"中国军工复合体企业"名单的理由是，这些公司被指参与了对维吾尔族穆斯林的监控。该名单上列有约60家企业。

大疆在一年前因同样的指责被美国商务部写上黑名单，榜上有名的公司不能购买美国的技术和元件。当时，大疆发表声明称，这种惩罚没有任何合理性，并称将继续在美国出售其产品。大疆在美国拥有较大的市场。

金融时报的报导列出了新上黑名单的公司，它们包括旷视科技、中科曙光、云从科技、厦门市美亚柏科信息、上海依图网络科技、立昂技术、东方网力。

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