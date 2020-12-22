美国将中国超级计算机实体列入黑名单

(德国之声中文网) 美国商务部周四表示，他们正在将七家中国超级计算机实体加入美国的经济黑名单，这些单位被认为可能支持中国在军事上的努力。

美国商务部将天津飞腾信息技术有限公司丶上海集成电路技术与产业促进中心丶深圳市信维微电子有限公司丶国家超级计算济南中心丶国家超级计算深圳中心丶国家超级计算无锡中心丶国家超级计算郑州中心等都列入黑名单。

商务部表示，这7间公司参与建造中国军方使用的超级计算机，协助中国推动军事现代化，和参与中国军方的大规模杀伤性武器计划。商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）在声明中说，超级计算能力对于许多丶或是几乎所有现代武器和国家安全系统的发展都至关重要，比如核武器和高超音速武器。

在商务部发布消息前，《华盛顿邮报》周四披露，在中国一个秘密军事设施里，其超级计算机当中的晶片是由天津飞腾信息技术利用美国软件设计，并由台湾的台积电制造。

被列入美国实体清单的公司需要向商务部申请许可证，当这些公司寻求从美国供应商那里获得产品的许可时，他们会面临严格的审查。新的规范立即生效，但不适用于已经在运送途中的美国供应商的货物。

中国驻华盛顿大使馆没有立即回应路透社的置评请求。

在美国前总统特朗普执政期间，美国也将数十家中国企业列入实体清单，其中包括中国手机制造商华为丶芯片制造商中芯国际和最大的无人机制造商深圳大疆科技等。

法新社報導，实体清单中，受到打击的国家超级计算无锡中心是 「神威太湖之光（Sunway TaihuLight）」超级计算机的所在地，它在2016年推出时被认为是世界上速度最快的超级计算机。这是超级计算机首次在没有使用任何美国技术的情况下拿下这个排名。

截至2020年底，在统计超级计算机排名的「Top500榜单」当中，神威太湖之光仍为排名第四快，前三名是日本和美国。中国至今累积了数量最多的超级计算机，这是一个不断成长的领域，对云计算丶气候研究丶先进机械学以及军事研究都有影响。

李玟仪/William Yang (路透社丶法新社丶《华盛顿邮报》)

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