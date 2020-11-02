美国将“东伊运”从恐怖组织名单移除

（德国之声中文网）美国周五表示不再将“东突厥伊斯坦伊斯兰运动”（ETIM）定性为“恐怖组织”，引起北京的强烈不满。美国国务卿蓬佩奥在政府的《联邦公报》中宣布了这项消息。法新社引述一名美国国务院发言人称：“ETIM已被从名单中移除，因为十多年来，没有可靠证据显示ETIM还继续存在。”

许多维吾尔人将新疆称为“东突厥斯坦”。中国经常将频繁发生的暴力事件归咎于“东伊运”，并以该组织为借口，加强对新疆维吾尔人的镇压。

专家认为，北京几乎没有证据能表明ETIM是有组织的团体，或它是策划新疆地区多次袭击行动的主谋。

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中国批美“开倒车”

北京立即对美方撤消ETIM定性为恐怖组织的决定表示不满。中国外交部发言人汪文斌周五在例行记者会上呼吁美国“不要为国际反恐合作开倒车”，并对美方的决定表示“强烈不满和坚决反对”。

美国在2004年将该组织加入恐怖组织名单，当时执政的美国总统小布什正致力争取中国成为美国牵头的“反恐战争”的盟友。ETIM被列入美国“恐怖主义组织禁入名单”。美国将其列为“恐怖组织”并禁止组织成员和支持者入境美国。然而，美国从未将“东伊运”更严厉地定性为“外国恐怖主义组织”。

人权组织：迟来的决定

设于华盛顿的“维吾尔人权项目”表示，蓬佩奥“姗姗来迟”的决定“明确拒绝中国的主张”。

该项目执行主任乌麦尔·卡纳特（Omer Kanat）批评：“中国利用想象中的‘东伊运’威胁，造成了实质的伤害—20年来针对维吾尔人的国家恐怖主义。”

人权组织表示，中国政府将新疆地区逾百万维吾尔人关押在拘禁营中，试图铲除当地的伊斯兰文化。北京驳斥了被关押的人数，并表示这些机构为“职业技能教育培训中心”。

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近几年来，中国发生了多起死亡袭击，包括2014年昆明火车站的持刀攻击事件，31人遭到砍杀。2009年，新疆首都乌鲁木齐发生骚乱，汉人成为暴力袭击的主要目标，数百人因此丧命。

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