美国封杀TikTok 扎克伯格扮幕后推手?

(德国之声中文网) 美国媒体《华尔街日报》报导，美国特朗普政府近日针对TikTok展开诸多打击行动背后，有脸书创办人扎克伯格强力游说。

扎克伯格过去态度亲近中国，在2010年曾公开表示自己想要学中文，也曾多次到中国旅游，试图在中国开展脸书业务。

然而，近年来扎克伯格态度转向: 去年10月，他在乔治城大学的演说时公开抨击TikTok限制言论自由违背美国精神，同月也在白宫的私人晚宴上，告诉美国总统特朗普与其监管脸书，更应该注意中国网络公司对美国企业造成的威胁。另外，知情人士透露，扎克伯格曾与多位参议员举行会议专门讨论TikTok。

除了扎克伯格以个人名义游说以外，脸书也成立游说团体「美国优势」(American Edge)，赞扬美国科技公司对美国经济实力、国家安全和文化影响力的贡献。根据响应政治中心(Center of Responsive Politics)的数据，脸书在金年上半年的整体游说支出是全美最多，比2018年排名上升了7个名次。

美国从去年底开始对TikTok展开国家安全审查，特朗普更在今年8月初签署行政命令，规定TikTok的母公司字节跳动必须要放弃TikTok在美业务。

据说扎克伯格在8月的一次员工会议上，表示不乐见政府以行政命令封杀TikTok，称此举对全球的长期损害大于脸书因此获得的短期利益。虽然扎克伯格个人对美国政府决策的影响力为何不得而知，但TikTok若被封杀，脸书有可能是最大受惠者。

扎克伯格7月以视讯方式出席反垄断听证会

TikTok重批脸书

报导指出，TikTok的前身应用程序Musical.ly在2017年开始在美国青少年间流行时，脸书曾考虑收购，但最终被字节跳动买下并更名为TikTok。现在的TikTok在美国有一亿用户，相对而言，脸书到今年6月为止，美国与加拿大的使用者合计只有2560万人。TikTok俨然成为脸书最强的竞争对手。

TikTok内部对于脸书的倡议行动感到非常不满。上个月，TikTok 执行长麦尔(Kevin Mayer)公开指控脸书破坏公平竞争。他说TikTok十分欢迎竞争，但应该要聚焦在给用户的服务上，而非恶意攻击。该声明还直指脸书打着「爱国主义」的旗帜，来试图挤压我们在美国的生存空间。」

TikTok控告美国政府

8月14日，特朗普發布了一項命令，要求TikTok母公司字节跳动在90天内将TikTok在美国业务出售。微软(Micrososft Corp., MSFT)、甲骨文公司(Oracle Corp., ORCL)和Twitter Inc. (TWTR)均已就收购交易进行了洽谈，几家投资公司也参与了谈判。

8月24日，TikTok针对该行政命令控告美国联邦政府。诉状称:「在没有通知或没有提供發表意见的机会（无论是在事实發生前还是發生后）的情况下禁止TikTok，这项行政命令违反了宪法第五修正案对正当程式的保护。」

该项禁令的具体内容还在由商务部确认。上述起诉书称，TikTok计划一旦商务部發布其法规，以及该「非法」行政命令的全面影响范围被知悉，即会寻求法院颁布初步的禁止令，让该行政命令失效。

张慈/邹宗翰(综合报导)

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