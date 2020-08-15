 美国封杀TikTok 扎克伯格扮幕后推手? | 经济纵横 | DW | 25.08.2020

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经济纵横

美国封杀TikTok 扎克伯格扮幕后推手?

美国媒体报导，脸书创办人扎克伯格以个人名义警告多位美国政要提防TikTok，很可能是促成近日特朗普政府扩大打击TikTok的原因之一。TikTok除了抗议脸书违反公平竞争原则，也对美国联邦政府提告，试图摆脱困境。

Münchner Sicherheitskonferenz Mark Zuckerberg (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

脸书创办人扎克伯格过去亲近中国，但近年态度转向

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周日接受福克斯新闻电视台专访时，美国总统特朗普表示，如果“中国不能正确地对待美国”，他“当然会选择彻底切断和中共的关系”。事实上，中美之间的脱钩进程早已启动，而且中国当局同样也在推动。

出于相同原因，这个广受欢迎的短视频平台还删除了6,4万个评论、取消了1300个帐号。TikTok指出，这些视频含种族仇恨、否认奴隶制和犹太大屠杀等内容。

据消息人士透露，甲骨文公司有意参与收购字节跳动子公司TikTok在美业务。据悉，甲骨文已经和字节跳动的两个现有股东红杉资本和泛大西洋投资集团接洽。这是继微软和推特之后第3家表示有意收购海外版抖音TikTok的互联网巨头。

特朗普再度加大对TikTok及其母公司字节跳动施压。这位美国总统签署行政令，要求字节跳动在90天内销毁其手中的美国用户数据，并从TikTok撤资。 此外，他还称，正在考虑是否也禁止阿里巴巴等中企在美运作。

(德国之声中文网) 美国媒体《华尔街日报》报导，美国特朗普政府近日针对TikTok展开诸多打击行动背后，有脸书创办人扎克伯格强力游说。

扎克伯格过去态度亲近中国，在2010年曾公开表示自己想要学中文，也曾多次到中国旅游，试图在中国开展脸书业务。

然而，近年来扎克伯格态度转向: 去年10月，他在乔治城大学的演说时公开抨击TikTok限制言论自由违背美国精神，同月也在白宫的私人晚宴上，告诉美国总统特朗普与其监管脸书，更应该注意中国网络公司对美国企业造成的威胁。另外，知情人士透露，扎克伯格曾与多位参议员举行会议专门讨论TikTok。

除了扎克伯格以个人名义游说以外，脸书也成立游说团体「美国优势」(American Edge)，赞扬美国科技公司对美国经济实力、国家安全和文化影响力的贡献。根据响应政治中心(Center of Responsive Politics)的数据，脸书在金年上半年的整体游说支出是全美最多，比2018年排名上升了7个名次。

美国从去年底开始对TikTok展开国家安全审查，特朗普更在今年8月初签署行政命令，规定TikTok的母公司字节跳动必须要放弃TikTok在美业务。

据说扎克伯格在8月的一次员工会议上，表示不乐见政府以行政命令封杀TikTok，称此举对全球的长期损害大于脸书因此获得的短期利益。虽然扎克伯格个人对美国政府决策的影响力为何不得而知，但TikTok若被封杀，脸书有可能是最大受惠者。

USA Kartellrecht Anhörung Mark Zuckerberg (picture-alliance/newscom/M. Ngan/G. Jennings)

扎克伯格7月以视讯方式出席反垄断听证会

TikTok重批脸书

报导指出，TikTok的前身应用程序Musical.ly在2017年开始在美国青少年间流行时，脸书曾考虑收购，但最终被字节跳动买下并更名为TikTok。现在的TikTok在美国有一亿用户，相对而言，脸书到今年6月为止，美国与加拿大的使用者合计只有2560万人。TikTok俨然成为脸书最强的竞争对手。

TikTok内部对于脸书的倡议行动感到非常不满。上个月，TikTok 执行长麦尔(Kevin Mayer)公开指控脸书破坏公平竞争。他说TikTok十分欢迎竞争，但应该要聚焦在给用户的服务上，而非恶意攻击。该声明还直指脸书打着「爱国主义」的旗帜，来试图挤压我们在美国的生存空间。」

TikTok控告美国政府

8月14日，特朗普發布了一項命令，要求TikTok母公司字节跳动在90天内将TikTok在美国业务出售。微软(Micrososft Corp., MSFT)、甲骨文公司(Oracle Corp., ORCL)和Twitter Inc. (TWTR)均已就收购交易进行了洽谈，几家投资公司也参与了谈判。

8月24日，TikTok针对该行政命令控告美国联邦政府。诉状称:「在没有通知或没有提供發表意见的机会（无论是在事实發生前还是發生后）的情况下禁止TikTok，这项行政命令违反了宪法第五修正案对正当程式的保护。」

该项禁令的具体内容还在由商务部确认。上述起诉书称，TikTok计划一旦商务部發布其法规，以及该「非法」行政命令的全面影响范围被知悉，即会寻求法院颁布初步的禁止令，让该行政命令失效。

张慈/邹宗翰(综合报导)

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