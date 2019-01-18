美国封杀發酵? 捷克挡华为投标

(德国之声中文网) 捷克政府宣布，考虑到捷克国家与信息安全部警告华为可能会有安全风险，捷克决定在新一轮的税务入口网站标案中，排除华为。

捷克财政部表示，政府的标案不能让曾被国家与信息安全部(NUKIB)提出警告的企业参与。换句话说，国家与信息安全部(NUKIB)的警告虽然不会直接形成禁令，但是却能使160家公私基础建设部门重新评估安全风险，作为之后决策的参考。

捷克报纸《今日日报》报导，这起标案价值2200万美金，而华为原本很有希望胜出。

华为对捷克政府的决定十分不满，要求撤销该决定，否则「将采取所有可能措施」。目前为止，华为的产品还没有被捷克政府禁用，也还没有被禁止参与捷克将通信网络升级到5G的计划。

去年12月，捷克国家与信息安全部(NUKIB) 曾经發布报告，警告通讯商等关键机构，采用华为与中兴的产品可能会有安全风险。报告指出中国外交官在捷克进行间谍行为。而且因为中国法律要求民营企业配合情报机构调查，所以开放私人企业参与捷克政府标案，会有安全风险。

罗法/夏立民 (路透社、法新社)