 美国封杀發酵? 捷克挡华为投标 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.01.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

美国封杀發酵? 捷克挡华为投标

去年12月，捷克国家与信息安全部(NUKIB)就曾经警告过关键机构，采用华为与中兴的产品会有安全风险。当时也引起中国取消两国经济合作会议，至少70家捷克企业利益。 捷克现在有了新的动作。

China Huawei 5G Netz (picture-alliance/dpa/Z. Min)

(德国之声中文网) 捷克政府宣布，考虑到捷克国家与信息安全部警告华为可能会有安全风险，捷克决定在新一轮的税务入口网站标案中，排除华为。

捷克财政部表示，政府的标案不能让曾被国家与信息安全部(NUKIB)提出警告的企业参与。换句话说，国家与信息安全部(NUKIB)的警告虽然不会直接形成禁令，但是却能使160家公私基础建设部门重新评估安全风险，作为之后决策的参考。

捷克报纸《今日日报》报导，这起标案价值2200万美金，而华为原本很有希望胜出。

华为对捷克政府的决定十分不满，要求撤销该决定，否则「将采取所有可能措施」。目前为止，华为的产品还没有被捷克政府禁用，也还没有被禁止参与捷克将通信网络升级到5G的计划。

去年12月，捷克国家与信息安全部(NUKIB)  曾经發布报告，警告通讯商等关键机构，采用华为与中兴的产品可能会有安全风险。报告指出中国外交官在捷克进行间谍行为。而且因为中国法律要求民营企业配合情报机构调查，所以开放私人企业参与捷克政府标案，会有安全风险。

罗法/夏立民 (路透社、法新社)

相关内容

China Huawei Filialie in Huaibei

牛津大学停止接受华为捐款 18.01.2019

英国牛津大学决定停止接受中国电信巨头华为的捐款。因为与中国政府的关系，华为在欧洲受到越来越多的检视。

Bildkombo Huawei und ZTE

德国5G拟排除华为 美再拿中国电信开刀 17.01.2019

目前禁用华为5G的国家有美、澳、新西兰，日、捷克。英法最大电信也表示不会使用华为5G技术。波兰、比利时和挪威则表示会严加审查。台湾政府部门也开始跟进。

广告

媒体看中国

Huawei 2019 CES in Las Vegas (Reuters/S. Marcus)

德语媒体：围绕华为的未来之战

德语媒体纷纷关注美国司法部门正式起诉华为。《商报》视之为“比特时代的冷战”。《南德意志报》称，在未来之战的首个战场——科技领域，战役已经打响。 