美国对欧盟商品新征惩罚性关税 

（德国之声中文网）围绕航空工业补贴政策，美国和欧盟已争议16年。现在，美方继续扩大惩罚性关税。根据美国政府商务代表办公室的一份声明，尤其受到影响的是来自法德两国的飞机配件，但干邑白兰地等酒品以及产自这两个国家的其它酒精饮料也成为新措施对象。

上个月，世贸组织裁定，欧盟有权就美国向飞机制造商波音提供国家补贴每年征收额度约40亿美元的惩罚性关税。而美国于去年也从世贸组织那里获得许可，就欧盟对波音的竞争对手空客提供补贴对其加征总额约75亿美元的惩罚性关税。从那时起，美方对所进口的酒、乳酪、橄榄油、苏格兰威士忌等欧盟商品征收惩罚性关税，对空客飞机征收15%关税。

美方不满

华盛顿行政当局指控布鲁塞尔做出加征关税的错误决定，迫使美方不得不调整对等措施。根据美方的指控，欧盟在确定惩罚性关税税率时只基于27个欧盟成员国的贸易规模，而未将英国计算在内，从而提高了对美国的报复性关税率。美国贸易代表称，“欧盟必须采取措施，消除这一不公正。”

欧盟方面希望，特朗普的继任民主党人拜登入主白宫后能愿意与欧盟谈判，解决从2004年延续至今的有关对波音和空客实施国家补贴的争议。欧美双方均指控对方，对各自的飞机制造商提供非法补贴。



凝炼/李鱼（德新社、路透社）



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