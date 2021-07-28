美国对外国记者在中国遭到骚扰深表关切

（德国之声中文网）美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）周四（7月29日）表示，美国 "对报道最近中国水灾的美国和其他外国记者受到的日益严厉的监视、骚扰和恐吓深表关切"。 普莱斯说：“中国政府声称欢迎外国媒体并支持他们的工作，其行动却背道而驰。”

在中国指责英国媒体BBC上周报道河南水灾是河"假新闻 "几个小时之后，普莱斯发表这一声明。 周四早些时候，中国外交部发言人赵立坚称BBC是一个“造谣广播公司”，“BBC长期以来抱守对华意识形态偏见，多次制播假新闻”， "对中国大肆攻击抹黑，严重偏离新闻职业准则"。

记者在网上和现场皆受到骚扰

驻华外国记者协会周二表示，报道洪灾的几家媒体机构的记者在网上受到骚扰，并受到当地居民的骚扰，BBC和《洛杉矶时报》的工作人员收到死亡威胁。

在中国的德国记者比林格(Matthias Bölinger)也为德国之声做报道，他上周在河南郑州执行报道任务时面临当地不明人士的骚扰。 7月24日，比林格在郑州为德国之声做现场英语采访时，不明人士用手机拍摄他。他说有几个人还告诉他不允许拍摄。 后来发现，人们把他和一位也在郑州采访的BBC记者弄混了。不明人士声称这位记者选择性报道，抹黑中国。 得到中国外交部许可在中国从事新闻报道的比林格甴此成为舆论焦点。

敦促中国不要削减2022年冬奥会的新闻采访权

与此同时，普莱斯周四敦促中国不要削减2022年北京冬奥会的新闻采访权。

他说："我们呼吁中国作为一个负责任的国家，能够欢迎外国媒体和全世界参加即将举行的北京2022年冬季奥运会和残奥会。"

(法新社、路透社)

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