 美国对华裔的仇视犯罪率急剧上升 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.08.2021

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时政风云

美国对华裔的仇视犯罪率急剧上升

美国在过去一年里对少数族群的仇视犯罪行为明显增加，尤其对亚裔人士的歧视犯罪更是大幅上升。该现象同新冠疫情在中国首先爆发不无关系。

Weltspiegel 18.03.2021 | Corona | USA Philadelphia, Protest gegen anti-asiatischen Rassismus

2021年3月美国费城举行反歧视亚裔示威

DW.COM

特朗普曾反复使用“中国病毒”等措辞，被认为引起美国社会对亚裔的仇视心态，美国华裔民权联盟因此对这位前总统提告求偿2290万美元。現任美国总统拜登则在本周签署反歧視亞裔法案，他表示：“我们正致力于阻止仇恨和偏见”。

当针对亚裔的语言和肢体袭击案件层出不穷时，美国历史上的相似阶段也许可以提醒人们如何度过这个困难的时期，并逐渐减少体制性的种族歧视。

由于新冠疫情期间，针对亚太裔美国人的仇恨犯罪案件激增，美国国会周二通过了一项相应的法案，以遏制此类犯罪活动。

（德国之声中文）美国联邦调查局（FBI）本周一（8月30日）公布的数据显示，过去一年里，美国国内对少数族裔的仇视犯罪率大幅上升，其中对亚裔族群的犯罪案例从2019年的171件升至2020年的274件，增长70%。

法新社的报导认为，这一令人吃惊的同比上升幅度同新冠疫情不无关系，从目前已知的资讯看，新冠疫情最早发生在中国，新冠病毒因此被许多人看作是“中国病毒”，前总统特朗普曾不断重复这个概念

至于同一时期，美国国内对非洲裔的犯罪率也在较高基数的水平上继续增加，2019年对非裔族群的犯罪事件共计1972例，一年后增加至2755例，上升幅度为40%。

按照美国法律，种族歧视是严重的犯罪行为，司法量刑级别较高。

面对一年内仇视犯罪率攀上12年来最高，美国联邦司法部长加兰德（Merrick Garland）表示，数据向人们敲响了警钟，“有必要做出内容广泛的回应”。他在一份声明中指出，司法部将采取措施改善通报犯罪途径以及加强执法培训。

FBI的数据来源于各基层执法机构记录的案例。据《华盛顿邮报》的消息，并不是每一个基层刑警机构都参与了这项统计，因此，实际对少数族群的犯罪率应该更高。

该报报道一个加州草根组织“Stop AAPI Hate”在2020年3月至今年3月间一共记录了6603件全美范围内对亚裔人士的侵犯事件，其中语言辱骂案例约占65%，肢体暴力事件占12.6%。
中国驻华盛顿大使馆日前在美国国家情报总监发布“新冠病毒溯源调查报告”之际，在其网站发文“郑重提醒广大在美中国公民务必加强安全防范，警惕针对亚裔的歧视和暴力。”该文还告诫人们，如遇暴力行为和安全威胁，务必保持冷静，妥善应对，尽量避免发生口角和肢体冲突，并拨打美国报警、求助电话。

观看视频 02:00

他露出身上的伤疤：这样够爱国了吗？

 

(综合报道)

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美国亚裔仇视犯罪激增  

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