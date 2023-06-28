美国对华芯片政策再收紧 特供之路恐走到头

（德国之声中文网）据《华尔街日报》周二（6月27日）报道，美国政府正在考虑进一步收紧向中国出口先进芯片的限制。当日，英伟达（Nvidia）与超微半导体公司（AMD）的股票闻声下挫2%以及1.5%。

据报道，美国商务部计划最早7月初开始勒令英伟达以及其它半导体公司停止向中国客户提供先进芯片。路透社评论道，在拜登政府同中国展开的芯片大战中，英伟达、超微半导体以及美光科技受到很大损失。

去年9月，英伟达称美国官员要求其停止向中国出口两款用于人工智能的最先进的芯片。10月7日，拜登政府公布了一系列新的出口限制措施，其中涉及半导体领域，禁止将使用美国设备制造的先进芯片销售给中国。

几个月后，英伟达首席执行官黄仁勋告知，为配合美国商务部出口限制规定，将向中国提供A800新型先进芯片作为对替代。当时，A800被看作是英伟达向中国人工智能开辟的"特供"。今年3月，英伟达将其旗舰芯片产品H100"减速"修改为可以合法出口到中国的版本。

但根据《华尔街日报》的报道，A800现在被写进了新一轮禁运芯片名单，没有美国商务部的特许不可以出口到中国。新规定被认为是对去年10月出台的出口限制的扩充，是"不留死角"。英伟达和超微半导体都拒绝对这一变化及进行评论。

中国是全球最大的芯片需求市场。英伟达是全球重要的图形处理芯片（GPU）生产商之一，中国是它的第二大市场。去年秋季以来，为制定限制向中国出口芯片规定的最终版本，华盛顿一直在同商界讨论新规带来的损失，同时与友好国家商议共同行动。

在这个过程中，拥有世界顶级芯片制造设备制造商的荷兰和日本已被美国说服加入制裁行列。《华尔街日报》预计，美国将继续允许韩国和台湾的芯片制造商继续经营在中国的现有工厂，但只能生产不太先进的芯片。

芯片产业的未来什么样？

（路透社、华尔街日报等）

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