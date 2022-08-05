 美国对华人工智能芯片限制再加码 | 经济纵横 | DW | 02.09.2022

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经济纵横

美国对华人工智能芯片限制再加码

美國芯片公司英偉達（NVIDIA）和AMD日前接獲美國政府下達新的出口許可要求，將暫停旗下AI芯片對中國發貨，但部分芯片开发仍在中国进行。华府新政导致相关公司股價下跌，英偉達更是业务损失高達4億美元。

美國政府禁止芯片公司英偉達出口高階AI芯片至中國，消息一出公司股價下跌。

美國政府禁止芯片公司英偉達出口高階AI芯片至中國，消息一出公司股價下跌。

（德国之声中文网）美国芯片公司英伟达（NVIDIA）周三（8月31日）表示，已接获美国官员命令，将停止向中国出口A100芯片和即将推出的H100芯片。这两款芯片可用于加速AI、资料分析和高效能运算作业。

此举可能削弱中国企业开展图像识别等先进技术的能力，也可能让英伟达在本季度损失高达4亿美元销售额的业务。

次日，该公司股价下跌近9%。不过，英伟达本周四（9月1日）又称，美国政府将允许它继续在中国开发其H100人工智能芯片。这对该公司来说是一个胜利。H100是一款企业人工智能芯片，部分研发在中国进行。此前预计，H100将在今年年底前发货。

摩根大通分析师苏尔（Harlan Sur）在周四的一份报告中写道："虽然出口禁令存在潜在的近期和中期风险，但英伟达正与（美国政府）密切合作，以度过难关，我们相信美国政府充分认识到英伟达加速计算平台对全球科技行业的关键和战略性意义。“

CNBC报道，根据英伟达提交给美国证券交易委员会的一份文件，美国政府于8月26日要求该公司解决旗下产品用于或转用于中国“军事最终用途”或“军事最终用户”的风险。

这项新制裁亦适用于俄罗斯，但在俄乌战争爆发后，英伟达已撤出俄罗斯市场。

美國政府禁止芯片公司英偉達出口高階AI芯片至中國

美國政府禁止芯片公司英偉達出口高階AI芯片至中國

英伟达的竞争对手AMD公司的发言人本周三告诉路透社，它已经收到了新的许可要求，将停止旗下MI250人工智能芯片出口到中国，同时认为其MI100芯片不会受到影响。不过AMD表示，新规则不会对其业务产生重大影响。尽管如此，该公司股票周四仍下跌4%。

中国商务部发言人束珏婷周四批评美方相关做法背离公平竞争原则，违反国际经贸规则。她说，不仅中国企业的正当权益受到损害，它也将严重影响美国企业的利益，并对全球产业链供应链稳定和世界经济恢复造成冲击。

DW.COM

美国商务部在8月12日宣布对设计GAAFET集成电路所需的EDA软件实行新的出口管制。8月15日，新规正式生效。由于中国绝大部分芯片研发企业都使用进口EDA软件进行设计，此轮出口管制将造成不小的长期影响。

美國總統拜登週二簽署《芯片法案》，劍指中國。這項被拜登稱作「一世代才有一次的投資美國機會」，對兩岸半導體產業可能帶來什麼影響？能如拜登所說，為美國贏得本世紀的經濟競爭嗎？

未来十年，中美之间的技术竞争主战场可能就集中在半导体上。对比中美两国的半导体产业政策，有什么值得总结和学习的呢？

限制中国技术发展

被问及评论时，美国商务部不愿透露对于输往中国人工智能芯片制定哪些標准，但表示正在审查其他有关中国的政策和做法，“防止先进技术落入坏人之手”。

发言人告诉路透社，虽然美国商务部目前无法概述具体的政策变化，但正在采取全面的方法，和必要的行动来掌握最终用途和最终用户，以保护美国的国家安全和外交政策利益。

路透社报道称，这项新规定象征著美国对中国技术能力的打压大幅升级，而当前台湾的局势让人感到紧张，因为英伟达和几乎所有其他主要芯片公司的芯片都是在台湾制造。

报道指出，图像识别和自然语言处理在消费者应用中很常见，也可用于军事领域，如搜索武器或基地的卫星图像，以及过滤数字通信以收集情报。报道另称，中国如果没有英伟达和AMD等公司的美国芯片，相关机构将无法有效地提升其图像与语音识别技术。

伯恩斯坦研究公司金融分析师拉斯贡（Stacy Rasgon）表示，投资人近年来密切关注英伟达数据中心销售额，当中约有10%来自中国，但这对该公司销售整体影响是“可控的”。

（路透社、CNBC）

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