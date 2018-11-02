美国对伊朗新制裁 欧盟不在“特赦”之列

（德国之声中文网）在对伊朗实行新一轮制裁，其中包括禁止伊朗出口石油的计划实施之前，美国已经对8个国家发布了从伊朗进口石油的"豁免"，但是不包括欧洲国家。美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）周五在宣布该消息时没有透露哪些国家获得美国的豁免，可以继续从伊朗进口石油而不必担心受到华盛顿政府的惩罚。

蓬佩奥说，欧盟的28个成员国不在豁免之列。土耳其和伊拉克都暗示他们获得可以作为例外的承诺。据内部人士透露，印度和韩国也是获得豁免的国家。美国总统特朗普在其制裁计划中强调，伊朗将受到重创。

美国决定周一启动新一轮制裁措施。国务卿蓬佩奥表示，新一轮制裁将能够迫使伊朗彻底放弃其核计划。他说："其目标就是切断伊朗政府的资金来源，阻止其给全世界带来死亡和破坏。"

早在5月份特朗普就宣布美国退出国际禁核条约并重新恢复对伊朗的制裁措施。周五他在推特上发表了一张他自己的照片，犹如电影大片预告的照片上写着"11月5日制裁来临"。

欧盟、德国、法国和英国对美国重新恢复制裁措施共同表示了遗憾。欧盟外交特使莫盖里尼（Federica Mogherini）以及上述3个国家的外长和财政部长发表声明指出，在伊朗拥有合法商业利益的欧洲公司应该受到保护。此外，鉴于与伊朗签署的核协议，俄罗斯和中国也应该进一步为伊朗打开其金融渠道，以便伊朗能够继续出口石油和天然气。

3年前，在伊朗表示同意让其核设施接受国际监督制衡，奥巴马领导下的美国与中国、俄罗斯、法国、英国和德国便纷纷取消了对伊朗的制裁。伊朗涉嫌秘密发展核武器是受到西方国家制裁的原因。现在特朗普决定恢复对伊朗的制裁，以便阻止其黎巴嫩、也门和叙利亚盟友的支持。什叶派穆斯林国家伊朗与逊尼派的美国盟友沙特阿拉伯一直在争夺海湾地区的霸权地位。

土耳其能源部长

土耳其能源部长土耳其能源部长东麦茨（ Fatih Donmez）说，美国承诺将土耳其作为例外。然而美国方面并没有谈到特别规定中的具体优惠决定，也没有谈到土耳其。据土耳其媒体报道，周五在伊斯坦布尔机场有几家伊朗航空公司的飞机被拒绝加油。

据伊拉克政府界人士称，根据来自美国的信息，伊拉克获准继续从伊朗进口天然气和食品。但条件是这个伊朗的邻国不再用美元支付货款。除了印度和土耳其之外，中国、韩国、意大利和日本都是伊朗石油的主要进口国。



伊朗石油部副部长卡多尔（Ali Kardor ）认为美国的豁免计划足以证明"市场需要伊朗石油"。德黑兰外交部则强调，美国并不能通过制裁达到其政治目的，经济上也几乎不受影响。

德黑兰外交部的一位发言人说："美国的新一轮制裁主要是造成一种心理影响。"但是更多的伊朗人担心的是上涨的食品价格，企业对原材料供应的担忧以及生病能否付得起医药费。

李京慧/雨涵 （路透社）