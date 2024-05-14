美国对中国电动车、太阳能电池等产品加征高额关税

美国政府宣布，将对包括电动车在内的一系列中国产品加征关税。拜登在选举之年的这一举动，可能加剧美中这两个全球最大经济体之间的磨擦。

（德国之声中文网）白宫周二（5月14日）宣布，计划对中国出产的一系列商品征收更高关税，包括电动汽车、太阳能电池、半导体、钢材、铝材和医疗器材等。对电动车的进口关税将从目前的25%激增到100%。

太阳能电池的进口税将翻一番，从25%提高到50%。对部分中国进口钢铁和铝产品的关税将从目前的7.5%提高到25%。2025年起，对中国半导体的关税将从25%跃升至50%。

新的关税将在未来三年内分阶段实施。据悉，这一轮提高关税涉及价值180亿美元的从中国进口的商品。有关措施旨在保护美国企业和劳工不受来自中国的“不正当竞争”的侵害。

美国贸易代表戴琪办公室发布的一份声明还建议，对一系列中国商品征收更高的关税，并呼吁扩大执法范围。该办公室对过去4年美国对华关税政策的评估报告称，研究表明，此前对中国征收的关税对美国整体经济的价格和就业影响微乎其微，但却有效地减少了美国对中国商品的进口，同时增加了对其他国家的进口。

特朗普时期的关税“有效减少”了美国从中国的进口。 图像来源: H. Blossey/blickwinkel/picture alliance

北京批贸易保护主义

周二在白宫发布消息前，中国外交部发言人汪文斌在当天的例行记者会上，回应记者“美将对华电动车加征关税”的问题时说：“中方一贯反对违反世贸规则单方面加征关税，将采取一切必要措施维护自身正当权益。”

当天，中国官媒新华社发表简短新闻稿，称“美方此举滥用贸易保护主义措施，将严重影响美国汽车产业转型升级，对消费者带来严重负面影响，也将损害世界经济绿色转型，破坏全球应对气候变化的努力。”

美联社援引美国政府官员表示，他们认为新的关税不会导致与中国的紧张关系升级，但预计中国将尝试采取措施予以回应。

根据白宫的发布，此次提高对华关税限于保护具有“战略意义”的美国工业产业。2022年，拜登总统签署了被通称为“通货膨胀削减法案”的气候保护一揽子法案，其中计划投入3700亿美元用于能源安全和气候保护。这一庞大的投资计划，旨在推动美国的经济向可持续发展方向转型，而扶持电动汽车、太阳能和风能也是其中的组成部分。

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彭博社本周一的报道称，华盛顿提高关税更多是象征性的举动，因为被课税的中国的相关行业并不依赖美国市场和消费者。多年来，中国的电动汽车几乎被现有关税挡在了美国市场之外，而太阳能企业大多从海外出口到美国，避免了类似的限制。

据路透社报道，中国制造商事实上向美国出口的电动汽车很少。 今年年初，吉利是唯一一家向美国供应汽车的制造商。 据中国乘用车协会统计，总共只有2217辆中国产汽车横跨太平洋出售到美国，而吉利是以沃尔沃股东的身份在美国打着Polestar的牌子销售极少量电动汽车，算是例外。

（美联社、路透社、法新社）

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