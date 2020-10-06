 美国密歇根州女州长险被绑架 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.10.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美国密歇根州女州长险被绑架

特朗普总统曾一再诟病密歇根州女州长格蕾琴·惠特默（Gretchen Whitmer）采取的预防新冠措施。一些人因此受到鼓舞，试图冲进州议会大厦并绑架州长惠特默。

USA Michigan | Gretchen Whitmer, Gouverneurin (Michigan Governors Office/AP Photo/picture-alliance)

9月惠特默在兰辛

（德国之声中文网）多名男子在美国密歇根州密谋推翻州政府，绑架民主党籍州长惠特默。司法当局宣布逮捕了13人，其中6人受到联邦一级的刑事指控，另外7人受到联邦州一级的起诉。

联邦警察局FBI指控6名嫌疑人数月来一直在制定绑架计划。他们对这位女州长的度假屋秘密踩点观察准备实施绑架。联邦调查局称，这些人还计划冲进密歇根州首府兰辛的议会大厦，并 "劫持人质"。据称其中一名被逮捕者承认，他们计划对这位民主党女政治家冠以"叛国罪 "。根据一份公布的法庭文件，绑架计划将在11月3日美国总统大选前实施。

USA I Joe Biden in Detroit (picture-alliance/AP/P. Semansky)

民主党总统候选人乔·拜登9月份在密歇根州底特律向钢铁工人发表讲话。

底特律检察官施奈德（Matthew Schneider ）强调，在密歇根州，每个人都可以有不同的政治观点，但是，不同的思想永远不应该导致暴力。他的同事伯奇（Andrew Birge）直指嫌疑人是"暴力极端分子"。一旦罪名成立，他们有可能被判终身监禁。

密歇根州司法部长内塞尔（Dana Nessel）透露，联邦州一级被提起刑事诉讼的7人与右翼激进民兵组织"金刚狼守护者"（Wolverine Watchmen）有联系。他们被控试图窃取警方地址，以便对警方发起攻击和挑起内战。 他们还参与了袭击兰辛国会大厦的计划和训练。这些计划将使警察和政府官员以及普通民众的生命处于危险之中。
 

Donald Trump (picture-alliance/AP/A. Brandon)

特朗普视察工厂时，口罩是拿在手里而不是戴上的

惠特默是美国民主党的新星。新冠疫情爆发后，她决定实施严格的出行限制措施，招致特朗普严厉抨击。5月份特朗普访问密歇根州的一家工厂期间，尽管内塞尔明确提醒，特朗普仍一度拒绝戴口罩。

此外，该联邦州也有居民一再指责针对新冠疫情实施的出行限制。抗议者连续数周在国会大厦前示威，批评惠特默实施"专制统治"。自春季以来，惠特默就成为右翼团伙的眼中钉。 4月份，他们在推特上呼吁"解放"密歇根州以及同样由民主党执政的明尼苏达州和弗吉尼亚州。密歇根州被认为是11月总统大选的关键州之一。

李京慧/ 凝炼 (法新社、美联社、德新社、路透社)

© 2020德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

DW.COM

特朗普拒绝参加线上远程总统辩论会

美国负责总统大选前相关辩论活动的“总统辩论委员会”决定将总统候选人第二次辩论改为线上远程进行。共和党总统候选人特朗普对此表示不满并提出拒绝参加。  

美副总统辩论登场 哈里斯与彭斯激辩

美国共和党与民主党的副总统候选人7日进行了第一场副总统辩论，双方针对防疫丶经济与种族等重要议题展开激辩。总统特朗普的缴税纪录与新冠疫苗也成为辩论焦点。  

特朗普上演“王者归来” 拜登民调优势扩大

磅礴的音乐、震撼的画面，特朗普戴着口罩从空军一号中走出，以王者姿态返回白宫。白宫纪念商店也顺势推出“特朗普战胜新冠”的纪念币。不过，10月15日即将与这位“美国病人”进行第二场电视辩论的拜登，则提出自己的担忧。  

相关内容

USA Trump verlässt Krankenhaus

特朗普出院 白宫已成新冠重灾区 06.10.2020

在顶级医疗团的照料下，美国总统特朗普在周一傍晚出院。虽然他实际上还没康复，也还有传染力，但他呼吁大家不用害怕新冠病毒，也不要被它支配。

Washington | Trump Ankunft Militärkrankenhaus

特朗普住院治疗 以身试新药 03.10.2020

开始“预防性住院治疗”的美国总统特朗普，成为了首名试用某种新药的新冠患者。他并没有将总统权力移交给副总统彭斯。与此同时，白宫工作人员、特朗普竞选团队、美国国会、驻白宫记者中已经出现多名确诊病例。

China Donald Trump und Xi Jinping

特朗普确诊新冠之后 他的朋友和对手如何表态？ 03.10.2020

一向对严格防疫政策嗤之以鼻、本人也鲜少戴口罩露面的特朗普在感染新冠病毒之后，他的竞选对手拜登采取了怎样的应对策略？在国际上，美国的盟友和“宿敌”又是如何反应的呢？

广告

长平观察

China Ohne kommunistische Partei gibt es kein China (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

长平观察：中共党员的罪与罚

特朗普政府发布政策指南，拒绝包括中共在内的“极权主义政党及其附属机构”成员移民美国的申请。时评人长平讨论了普通中共党员对于专制政治的意义。  