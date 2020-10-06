美国密歇根州女州长险被绑架

（德国之声中文网）多名男子在美国密歇根州密谋推翻州政府，绑架民主党籍州长惠特默。司法当局宣布逮捕了13人，其中6人受到联邦一级的刑事指控，另外7人受到联邦州一级的起诉。

联邦警察局FBI指控6名嫌疑人数月来一直在制定绑架计划。他们对这位女州长的度假屋秘密踩点观察准备实施绑架。联邦调查局称，这些人还计划冲进密歇根州首府兰辛的议会大厦，并 "劫持人质"。据称其中一名被逮捕者承认，他们计划对这位民主党女政治家冠以"叛国罪 "。根据一份公布的法庭文件，绑架计划将在11月3日美国总统大选前实施。

底特律检察官施奈德（Matthew Schneider ）强调，在密歇根州，每个人都可以有不同的政治观点，但是，不同的思想永远不应该导致暴力。他的同事伯奇（Andrew Birge）直指嫌疑人是"暴力极端分子"。一旦罪名成立，他们有可能被判终身监禁。

密歇根州司法部长内塞尔（Dana Nessel）透露，联邦州一级被提起刑事诉讼的7人与右翼激进民兵组织"金刚狼守护者"（Wolverine Watchmen）有联系。他们被控试图窃取警方地址，以便对警方发起攻击和挑起内战。 他们还参与了袭击兰辛国会大厦的计划和训练。这些计划将使警察和政府官员以及普通民众的生命处于危险之中。



惠特默是美国民主党的新星。新冠疫情爆发后，她决定实施严格的出行限制措施，招致特朗普严厉抨击。5月份特朗普访问密歇根州的一家工厂期间，尽管内塞尔明确提醒，特朗普仍一度拒绝戴口罩。

此外，该联邦州也有居民一再指责针对新冠疫情实施的出行限制。抗议者连续数周在国会大厦前示威，批评惠特默实施"专制统治"。自春季以来，惠特默就成为右翼团伙的眼中钉。 4月份，他们在推特上呼吁"解放"密歇根州以及同样由民主党执政的明尼苏达州和弗吉尼亚州。密歇根州被认为是11月总统大选的关键州之一。

李京慧/ 凝炼 (法新社、美联社、德新社、路透社)

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