 美国家情报总监辞退 特朗普提名亲信接任 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.07.2019

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时政风云

美国家情报总监辞退 特朗普提名亲信接任

负责监督美国17个情报机构的国家情报总监丹·柯茨即将离职，在他任职的两年当中，最出名的是他和美国总统特朗普在对待俄罗斯与朝鲜策略上的意见分歧。

Dan Coats (picture-alliance/AP/E. Vucci)

(德国之声中文网) 美国国家情报总监丹·柯茨 (Dan Coats) 在星期天 (7月28日) 宣布自己即将离职。 他是两周前劳工部长亚历山大·阿科斯达辞职后，另一个离开特朗普团队的高层离职。

特朗普宣布了柯茨的离职，也感谢他的贡献，并表示柯茨将在8月15日正式离职。 特朗普将提名德州众议员约翰·雷克里夫(John Ratcliffe)接续担任国家情报总监。 他说:「约翰将为了所爱的国家，领导并启发它的伟大。 」

柯茨原为印第安纳州参议员，之后在2017年3月被任命为第5任国家情报总监。 此职位是在2001年因应911攻击事件后所设立，主要任务是监督并协调美国17个情报机构。

柯茨在他任职的两年当中，多次为了俄罗斯的事务与特朗普意见不合。 柯茨对俄罗斯采取的态度较为强硬，与特朗普的温和手段形成对比。

两人对朝鲜的看法也有冲突，柯茨在1月告诉国会朝鲜不会轻易放弃核武，与特朗普表示平壤已经没有威胁的说法相互牴触。

与柯茨相比，雷克里夫则被视为特朗普的盟友。 这位德州共和党员曾经对调查俄罗斯干预大选的「穆勒调查」提出合法性的质疑，并且呼吁对奥巴马执政期间可能犯下的错误展开调查。

Dan Coats (Reuters/J. Roberts)

美国国家情报总监丹·柯茨多次在俄罗斯及朝鲜议题上与特朗普意见不合。

参议院少数党领袖，也就是民主党的查克·舒默(Chuck Schumer)对于特朗普选择接替柯茨的人选做出批评，在他的声明中说:「若参议院选择如此偏袒的人选来接任一个同时需要情报专业知识以及中立立场的职位， 这将会是一个巨大的错误。 」
这个职位同时需要情报专业与政治中立，如果共和党参议员决定提拔一个政党立场如此鲜明的人接下这个职位，会是一个巨大的错误。

特朗普从2017年上任以后，就有大批政府高官离开他的团队，有的是主动辞职、有的是被开除。 这次柯茨的辞职，让他加入其他人的行列。 在他之前，曾经替换过的职位包括: 国防部长、司法部长、国安顾问、国务卿、联邦调查局长以及几位白宫高层官员。

陈安迪/羅法 (路透社、美联社)

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