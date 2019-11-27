美国家安全顾问：华为同中共没有区别

（德国之声中文网）新上任的美国国家安全顾问奥布莱恩（Robert O'Brien）在接受德国《图片报》采访时表示，"中国共产党同华为之间没有区别"。他向德国政府发出警告说，应禁止华为参与德国的移动网络建设。

奥布莱恩说，"华为是一家腐败的国企"，而一个尤为重视军事机密以及盟国机密的民主体制，怎么会允许中共来建设5G网络？一想到这里，他便震惊不已。"这好比，在冷战期间，让苏联建一个从西欧通向苏联的铁路网，并使用他们的车厢。"

他告诉《图片报》，华为产品跟爱立信、诺基亚、思科、高通或者三星相比之所以有价格优势，是因为中国政府对它进行了补贴。"它就像是特洛伊木马，对您而言，最好把它烧掉，而不是把它作为一件伟大的礼物迎进城。让华为进来，就是全盘放弃所有德国公民的个人隱私。"

奥布莱恩严厉批评基社盟籍的联邦经济部长将美国窃听同华为带来的风险相提并论的言词，他说，"如果部长先生相信，美国同中国在行为方式上有等同之处，我想向他发出邀请，请他到美国来了解一些事情。"奥布莱恩于今年9月被特朗普总统任命为国家安全顾问。

奥布莱恩的批评指的是，周日晚德国联邦经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier ）在Anne Will政治脱口秀上的一番言论。在谈到数据的安全性时，阿尔特迈尔说，美国国安局窃听德国政要的丑闻曝光后，"德国并没有抵制美国"。"美国也要求它们的公司，藉由反恐的需要，交出指定的信息。"

在刚刚过去的周末，基民盟在莱比锡召开的党代会做出决议，"必须排除外国对我们未来5G基础设施施加影响的可能"，而怎样落实这项决议，将由联邦议院进行辩论后做出决定。决议指出，欧洲应出台一部旨在促进本土企业提供5G建设和扩建的工业战略。

用不用华为是一个大问题

德国执政的另一政党社民党还没有在怎样对待华为一事上敲定其政策。路透社消息，原先要对此表决的计划也因故推迟。据悉，社民党已草拟完毕一份立场文件，其中对华为参与5G建设设定了很高的门槛。

加拿大还在考虑是否用华为?

美国国家安全顾问奥布莱恩不仅对德国部长"出言不逊"，对其他盟国比如加拿大同样也以结束情报互动相威胁。路透社报道，上周六，他以同样的语气警告渥太华，如果让华为建设加拿大的5G网，那么美国同加拿大共享情报的协议也将就此画上句点。新当选加拿大总理的特鲁多曾表示，在10月大选后再就5G网问题做出决定。但直到目前这一决定还没有做出。

奥布莱恩在一次安全会议上说，"一旦华为进入加拿大，或者其他任何一个西方国家，他们将掌握任何一份病例、任何一个银行账户，或者在社交媒体上的发言，他们将知道每一个加拿大人所进行的每一件事。"

目前，在"五眼联盟"中，美国、澳大利亚和新西兰已做出禁止华为建设本国5G网路的决定，英国的立场相对不很强硬，指出华为产品只能用于5G网里不很敏感的区域。