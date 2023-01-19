 美国宣布25亿美元援乌计划，坦克不在其列 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.01.2023

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美国宣布25亿美元援乌计划，坦克不在其列

新的一揽子援助计划将补充乌克兰的弹药库存，并提供更多的战车。但是，该计划的武器清单中没有坦克。人们担心这可能会影响到德国向乌克兰提供豹2型坦克的决定。

拉姆施泰因（德国）美军基地举行援乌峰会

拉姆施泰因(德国)美军基地举行援乌峰会

（德国之声中文网）美国五角大楼周四（1月19日）宣布了一项25亿美元的乌克兰军事援助计划。周五，北约国家将在德国拉姆施泰因美军基地举行援乌峰会。 

五角大楼的该项计划包括一批战车：90辆斯特赖克（Stryker）战车和59辆布雷德利（Bradley）战车，但没有坦克。 该计划将补充乌克兰的弹药库存，提供了包括海马斯（HIMARS）火箭炮系统、纳萨姆斯（NASAMS）防空系统和布雷德利战车上25毫米机关炮的弹药。 

西方支持者承诺增加对乌克兰的武器交付，用以打破俄罗斯坚固的防线。目前距离俄罗斯军队入侵乌克兰已将近一年。 

新的援助计划使美国自去年2月以来对乌克兰的军事援助总额达到267亿美元。 

没有坦克的武器清单 

在这批援助乌克兰的军事装备清单中，没有艾布拉姆斯坦克。 

华盛顿方面表示，这种现代坦克对乌克兰没有什么用处，因为其复杂的发动机——与喷气式飞机上的发动机相似——需要频繁和复杂的维护和加油。 德国总理肖尔茨此前表示，只有在华盛顿派出艾布拉姆斯坦克的条件下，柏林才会向乌克兰派出德国的豹2型坦克。因此，美国拒绝派出艾布拉姆斯坦克可能会产生更大的影响。 

德国面临着越来越大的压力，乌克兰以及支持乌克兰的盟国希望向基辅提供德国制造的、被认为是世界上最好的豹型坦克。 但在德国公众对此缺乏支持的情况下，肖尔茨政府还没有对此要求做出回应。 

德国将向乌克兰输送重型武器吗？

西方盟友的持续支持 

来自大约50个国家的代表于周五（1月20日）聚集在德国拉姆施泰因美军基地，讨论对乌克兰持续的军事支持，该次会议围绕怎样应对俄罗斯新的春季攻势。 

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）周四会见了德国新任命的国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）。 

预计德国将在拉姆施泰因峰会上宣布自己新的援乌计划，但可能像美国一样也不包括坦克。波兰和芬兰都表示，他们愿意向乌克兰派出自己的德国生产的豹2型坦克，但此举需要经过德国批准。 几个欧洲国家最近都宣布了向乌克兰提供装甲车的计划，其中英国是第一个表示将向乌克兰提供坦克的国家。 

这次峰会是在支持者承诺不会放弃乌克兰保卫战之后召开的。 

周五，德国新任命的国防部长皮斯托里乌斯其担任内政部长的下萨克森州的内政部新闻发布会上表示，他不认为美国交付艾布拉姆斯坦克是德国可能提供豹2型坦克的前提条件，他不知道有这样的条件。 

（美联社、路透社、法新社、丰克媒体） 

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