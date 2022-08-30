美国宣布11亿对台军售 中国要求“立即撤回”

（德国之声中文网）美国国务院周五批准规模11.6亿美元的对台军售案，内容包括3.55亿美元的60枚鱼叉反舰巡弋飞弹、8560万美元的逾100枚响尾蛇飞弹，以及6.65亿美元的承包商支持，用于维护和升级自2013年开始运作的雷达预警系统。这套系统由美国雷神公司（Raytheon）建造，能对来袭导弹攻击发出预警。

这是拜登政府任内第六度，也是最大一笔对台军售案。

台湾总统府发言人张惇涵周六对美国依照《台湾关系法》及“六项保证”，对台湾国防需求的高度重视以及落实对台安全承诺表达感谢。

张惇涵表示，此次军售案“不仅有助于国军应对灰色地带压迫，并可发挥长程飞弹预警效益，有助于提升整体防卫战力”。

他也强调，台湾不会升高冲突，不会挑起争端，但会坚定展现自我防卫的决心与能力，“不仅捍卫主权及国家安全，更会与理念相近国家持续深化合作关系，守护台海及印太区域的和平稳定”。

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中国要求撤回军售案

在此次军售案宣布的一个月前，美国政坛第三号人物、众议院议长佩洛西无视中国的警告，对台湾进行历史性访问。中国随即展开大规模环台实弹射击军演，导致台海紧张局势升温。

在美国批准对台军售案的前一日，台湾军方证实在外岛金门首度击落一架不明无人机。这是中国无人机频繁侵扰金门、台湾总统蔡英文下令适时采取“必要而且强力的反制措施”以来，台湾首度以实弹方式击落无人机。

针对最新的对台军售案，中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇周六发布声明称， 台湾是中国领土“不可分割的一部分”，要求美国“立即撤回”军售案。

刘鹏宇表示：“这对台湾独立分离主义传递错误讯息，并严重危及中美关系以及台湾海峡的和平稳定。”

“中国将依据情势发展，坚决采取合理且必要的反制措施。”

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美国国务院发言人则表示，这起军售案对“台湾的安全至关重要”，并强调美国对台政策不变。

“我们敦促北京停止对台湾的军事、外交和经济施压，与台湾进行有意义的对话。”

该名发言人也强调，这些军售案是例行公事，“以支持台湾持续使其武装部队现代化，并维持可信的防御能力”。“美国会继续支持和平解决两岸问题，这符合台湾人民的愿望和最佳利益。”

虽然还需获得国会批准，但台湾享有美国跨党派的强烈支持，军售案的通过几乎是板上钉钉。

美媒：美国加速向盟国出售武器

另据《华尔街日报》周五报道，美国国防部正加速向盟国出售武器，以更好地与中国竞争，并补充向乌克兰提供军事装备的盟国的军火库。

报道称，五角大楼上月成立了一个由高级官员组成的新工作组“老虎小组”（Tiger Team），检视美国向外国出售武器的长期低效问题。这个小组将为国防部研究如何简化部分计划，目的是将美国的无人机、枪支、直升机、坦克和其他武器更快地送到盟友手中。

美国国防部尚未就此作出回应。

（法新社、路透社、华尔街日报）

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