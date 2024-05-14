美国宣布100%关税后 欧洲方面表态审慎

美国政府宣布以高额关税阻挡中国电动车以及其它产品后，欧洲方面呈现审慎态度。德国总理肖尔茨指出，这个问题上，欧洲面临的问题与其他国家和北美不尽相同。

（德国之声中文网）美国政府周二宣布对中国进口电动车课以100%的关税后，欧洲方面的表态均偏向谨慎。与美国政府不同，德国总理肖尔茨周二（5月14日）当天表示，欧盟委员会（对中国电动车反补贴）的调查结果尚未公布，因此，他还不能就此进行最终表态。

但肖尔茨说，“我想指出的是，目前从中国进口的电动汽车中至少有50%来自西方品牌，它们在中国生产，然后进口到欧洲。”他补充说，“在这个问题上，这或许与其他国家和北美有不同之处”。肖尔茨指出，同样不应忘记的是，欧洲制造商正在中国市场上成功地销售他们的汽车。

同肖尔茨持同一观点，瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）也表示反对欧盟对中国电动汽车征收惩罚性关税。

当被问及欧盟是否应该效仿美国政府时，他说：“我们不想瓦解全球贸易，这是一个愚蠢的想法。”他表示，对于德国和瑞典这样的进出口大国来说，将惩罚性关税作为解决方案并不是一个好主意“。周二当天，美国政府正式宣布，对中国电动汽车的进口关税将从25%提高到100%。

欧委会反应谨慎

欧盟委员会对美国针对中国电动汽车大幅提高进口关税的做法反应谨慎。欧委会发言人周二在布鲁塞尔表示，欧盟委员会注意到了美国的决定，并正在评估这一决定可能对欧盟产生的影响。

美国政府周二宣布，将以100%的特别关税阻止中国电动汽车进入美国。同时，美国方面还对光伏电池、半导体、港口起重机以及医疗插管和防护口罩等产品征收新的关税或者大幅提高关税。美国政府认为，中国以人为压低的价格出口产品，并使其充斥全球市场。

欧盟本身目前正在调查中国扭曲电动汽车市场的程度。欧盟是否会征收惩罚性关税仍有待决定。上周，欧委会主席冯德莱恩在巴黎会晤中国国家元首习近平后对媒体表示，“我们将捍卫我们的企业，捍卫我们的经济，如果有必要，我们将毫不犹豫地这样做。”

比亚迪的欧洲攻势 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

宝马：欧洲市场没被中国车淹没

宝马公司总裁齐普策（Oliver Zipse）在接受《法兰克福汇报》采访时警告指出，惩罚将招致北京政府采取反制措施，例如，电动汽车的重要原材料将会变得稀缺。因此，“这种想法过于短视”。他还说，欧洲市场并没有被中国的廉价汽车淹没。

根据“运输与环境”（Transport & Environment）组织的一项研究，今年在欧洲销售的电动汽车中，大约每四辆中有一辆来自中国。不过，它们主要是西方车商的产品，例如，雷诺子公司达西亚（Dacia）的Spring就是在中国生产的。

此外，宝马的电动车Mini和iX3也是从中国进口的；特斯拉在上海有一家生产Model3的工厂。 根据这项研究，中国车商可能占电动汽车市场的11%左右，并有增加趋势。比亚迪的目标是到2025年在欧洲汽车市场占据5%的份额。

(综合报道)



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