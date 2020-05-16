美国宣布退出《开放天空条约》

（德国之声中文网）美国总统特朗普在华盛顿的一次新闻会上表示，俄罗斯未遵守条约，"所以，我们将退出该条约，直到他们遵守。"

《开放天空条约》（Open Skies）18年前由俄罗斯、美国及另外32个多为北约成员的国家签署。该条约允许签字国之间进行一定数量的侦察飞行，在互相同意的条件下对当事国的军用设施及军队活动拍照并搜集其它信息，由此，在签字国之间建立透明和互信。

不过，俄罗斯禁止美国空军飞机飞越某些地区。美国对此感到愤怒，华盛顿怀疑，这些地区部署有威胁欧洲的中程核导弹。今年3月，美国国防部长埃斯珀（Mark Esper）指责俄罗斯禁止美国和其它签字国侦察机飞越加里宁格勒濒临的波罗的海海域和格鲁吉亚周围地区，违反了《开放天空条约》。据《纽约时报》报道，特朗普还对俄罗斯侦察机3年前飞越他在新泽西州的高尔夫球场愤愤不平。

担心北约内部关系趋紧

在特朗普宣布退出前不久，《纽约时报》报道说，拟议中的退出步骤可能是美国退出新《削减战略武器条约》的前奏。该条约对美、俄两国部署核导弹数量作出限制。北约成员国以及乌克兰等与俄罗斯有共同边界的国家此前曾敦促美国，不要退出该条约。特朗普有关《开放天空条约》的决定有可能导致这一军事联盟内部关系出现紧张。

作为建立互信措施，《开放天空》条约由1955年时任美国总统艾森豪威尔首倡，1992年由北约成员国和当时的华沙条约国签署，2002年起生效。34个国家为签字国，其中包括德、法、英、意、西，以及俄罗斯、白俄罗斯、土耳其、加拿大和美国。

特朗普就任总统以来，美国退出了一系列国际协议，其中包括与伊朗核协议、巴黎气候保护条约、中导条约。《中导条约》由美国和前苏联签署，是对欧洲的最重要核裁军协议。

德外长希美方重新考虑

根据条约中的相关规定，官方宣布后6个月，退出《开放天空条约》步骤生效。联邦德国外长马斯对华盛顿的这一宣布提出批评。这位社民党政治家强调指出，《开放天空条约》事实上有助于整个北半球的安全与和平。他表示，他将作出努力，促使美国政府重新考虑其决定。

凝炼/叶宣（德新社、路透社）