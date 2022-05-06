美国宣布新的对乌军援 德国许诺提供自行火炮

（德国之声中文网）周五，美国总统拜登宣布了新的对乌安全援助一揽子计划，其中包括向该国提供更多的火炮弹药、雷达和其它军事装备。拜登在相关声明中未透露该项计划的总规模，但是一位美国官员透露，该计划中预计向乌克兰提供的武器总价值达到1.5亿美元。

拜登还表示，之前国会批准可用于援助乌克兰的资金至此已经基本用完。他敦促国会尽快通过一项总额330亿美元的乌克兰援助方案，这其中包含200亿美元的军事援助，将持续5个月。

据媒体报道，自2月24日战争爆发以来，美国已向乌克兰提供了价值34亿美元的军备，包括榴弹炮、“毒刺”防空系统、“标枪”反坦克导弹、弹药和最近披露的“幽灵”无人机。

石油禁运？欧盟还在挣扎

在大西洋的另一边，欧盟全面禁止进口俄罗斯石油的计划遭受挫败。在周五举行的会议上，各成员国常驻欧盟代表经过激烈的争论，就一份制裁草案暂时达成了一致。根据欧盟委员会重新提交的建议，匈牙利、捷克和斯洛伐克可以获得较长的宽限期。

其中匈牙利和斯洛伐克可最迟在2024年年底彻底停止购买俄罗斯石油。而捷克的宽限期是2024年6月，如果替代性的石油管道可以在那之前投入运营，那么该国也可以更早停止进口俄罗斯石油。

欧盟委员会主席冯德莱恩表示，在各成员国之间促成共识，短期内通过一份方案是一项艰难的任务。因为各国对实施禁运措施所作的准备程度不同。

此前欧委会希望设定的最后期限是2023年底，匈牙利总理奥尔班（Viktor Orbán）表示，这无异于“向匈牙利经济投放了一枚原子弹”。他认为匈牙利至少需要五年时间，才能完全摆脱对俄罗斯石油的需求。在欧盟各国中，匈牙利是与俄罗斯关系最为紧密的一个国家。

乌克兰持续对德国施压

与此同时，乌克兰总统泽连斯基又向德国总理肖尔茨发出了邀请。他希望肖尔茨能够到基辅与他会面，而且日期选在了5月9日——这一天俄罗斯将庆祝战胜法西斯的“胜利日”。

泽连斯基在周五的一次演讲中表示，如果肖尔茨能够在下周一到访基辅，将会“在政治上迈出非常强有力的一步”。此前他刚刚在周四和德国总统施泰因迈尔通了电话。在过去数周里，因为乌克兰方面拒绝施泰因迈尔访问，柏林和基辅之间一直气氛紧张。

据德新社报道，肖尔茨计划在周日向德国国民发表电视讲话，除了77年前第二次世界大战以纳粹德国的失败而结束之外，演讲还将提及乌克兰战争。德国联邦议院议长巴斯（Bärbel Bas）同一天应邀前往基辅，可能也会与泽连斯基会晤。

德国国防部周五宣布，将向乌克兰提供七台Panzerhaubitze 2000型号的自行火炮。这是德国制造的自行火炮系统，拥有很高的射速。德方还将提供配套的培训和弹药。不过目前尚不清楚这批自行火炮什么时候能够运送到乌克兰。



（路透社、德新社、法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。