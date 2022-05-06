美国宣布新的对乌军援 德国许诺提供自行火炮

拜登周五宣布新的对乌军援计划，总价值达到1.5亿美元。欧盟仍在为如何禁止进口俄罗斯石油而争论不休。乌克兰总统泽连斯基则再次向德国总理肖尔茨发出了访问基辅的邀请，而且是在俄罗斯庆祝“胜利日”这天。
（德国之声中文网）周五，美国总统拜登宣布了新的对乌安全援助一揽子计划，其中包括向该国提供更多的火炮弹药、雷达和其它军事装备。拜登在相关声明中未透露该项计划的总规模，但是一位美国官员透露，该计划中预计向乌克兰提供的武器总价值达到1.5亿美元。
拜登还表示，之前国会批准可用于援助乌克兰的资金至此已经基本用完。他敦促国会尽快通过一项总额330亿美元的乌克兰援助方案，这其中包含200亿美元的军事援助，将持续5个月。
据媒体报道，自2月24日战争爆发以来，美国已向乌克兰提供了价值34亿美元的军备，包括榴弹炮、“毒刺”防空系统、“标枪”反坦克导弹、弹药和最近披露的“幽灵”无人机。
在大西洋的另一边，欧盟全面禁止进口俄罗斯石油的计划遭受挫败。在周五举行的会议上，各成员国常驻欧盟代表经过激烈的争论，就一份制裁草案暂时达成了一致。根据欧盟委员会重新提交的建议，匈牙利、捷克和斯洛伐克可以获得较长的宽限期。
其中匈牙利和斯洛伐克可最迟在2024年年底彻底停止购买俄罗斯石油。而捷克的宽限期是2024年6月，如果替代性的石油管道可以在那之前投入运营，那么该国也可以更早停止进口俄罗斯石油。
欧盟委员会主席冯德莱恩表示，在各成员国之间促成共识，短期内通过一份方案是一项艰难的任务。因为各国对实施禁运措施所作的准备程度不同。
此前欧委会希望设定的最后期限是2023年底，匈牙利总理奥尔班（Viktor Orbán）表示，这无异于“向匈牙利经济投放了一枚原子弹”。他认为匈牙利至少需要五年时间，才能完全摆脱对俄罗斯石油的需求。在欧盟各国中，匈牙利是与俄罗斯关系最为紧密的一个国家。
与此同时，乌克兰总统泽连斯基又向德国总理肖尔茨发出了邀请。他希望肖尔茨能够到基辅与他会面，而且日期选在了5月9日——这一天俄罗斯将庆祝战胜法西斯的“胜利日”。
泽连斯基在周五的一次演讲中表示，如果肖尔茨能够在下周一到访基辅，将会“在政治上迈出非常强有力的一步”。此前他刚刚在周四和德国总统施泰因迈尔通了电话。在过去数周里，因为乌克兰方面拒绝施泰因迈尔访问，柏林和基辅之间一直气氛紧张。
据德新社报道，肖尔茨计划在周日向德国国民发表电视讲话，除了77年前第二次世界大战以纳粹德国的失败而结束之外，演讲还将提及乌克兰战争。德国联邦议院议长巴斯（Bärbel Bas）同一天应邀前往基辅，可能也会与泽连斯基会晤。
德国国防部周五宣布，将向乌克兰提供七台Panzerhaubitze 2000型号的自行火炮。这是德国制造的自行火炮系统，拥有很高的射速。德方还将提供配套的培训和弹药。不过目前尚不清楚这批自行火炮什么时候能够运送到乌克兰。
（路透社、德新社、法新社）
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