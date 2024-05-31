美国宣布就47人案向中港官员实施新制裁

美国国务院5月31日发表声明，呼吁香港当局立即释放遭到不公正拘押的人士，并宣布对对负责执行国安法的中国大陆和香港官员实施新的签证限制。

(德国之声中文网）香港高等法院5月30日判决"47人案"中14名不认罪被告犯下"串谋颠复国家政权"罪后，澳大利亚第一时间表达深切关注，欧盟批评这一判决"标志着香港基本自由和民主参与的进一步恶化"。

本周五（5月31日），美国国务院就香港国安法审判发表声明。声明中说："美国对香港民主派组织者的国安法审判中宣布的有罪判决深表关切。被告仅仅因为和平参与受香港基本法保护的政治活动而遭到出于政治动机的起诉和监禁。作为回应，美国国务院正在采取措施，根据《移民和国籍法》第 212（a）（3）（C）条的规定，对负责执行国安法的中国大陆和香港官员实施新的签证限制。"

美国国务院声明同时呼吁香港当局立即释放这些被不公正拘押的人士。声明写道："我们敦促中国人民共和国政府和香港当局维护香港的司法独立，停止使用含糊不清的国家安全法来遏制和平异议，恢复对香港作为具有活力和竞争力的国际商业中心至关重要的开放性。"

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