美国宣布对中国传统芯片展开贸易调查

这项行动被称为“301条款”调查，将于1月移交特朗普政府完成。该项行动可能为特朗普铺路，方便他迅速对中国进口商品实施他曾威胁过的高达60%的关税。

（德国之声中文网）美国拜登政府周一（12月23日）宣布对中国制造的“传统”芯片展开贸易调查。这些芯片广泛用于汽车、洗衣机和电信设备等日常用品。这项调查可能导致美国对中国芯片征收更多关税。

这项行动被称为“301条款”调查。目前距离当选总统特朗普于1月20日再次入住白宫只剩前四周时间。拜登政府官员表示，该调查将于1月移交特朗普政府完成。

该项行动可能为特朗普铺路，方便迅速对中国进口商品实施他曾威胁过的高达60%的关税。

即将离任的总统拜登已经决定，从2025年1月1日开始对中国制造半导体征收50%的关税。他领导的政府还收紧了对中国出口先进人工智能芯片、存储芯片以及芯片制造设备的限制，并将在最近对中国出口的用于太阳能电池板的硅片和多晶硅的关税提高至50%。

美国贸易代表办公室将负责进行这项新调查。该办公室表示，此举旨在保护美国及其他市场驱动型芯片生产商免受中国通过大规模国家贴补推动的芯片供应的冲击。

美国贸易代表凯戴琪（Katherine Tai）表示，该贸易机构已发现证据表明，北京正将半导体行业作为全球主导目标，与其在钢铁、铝、太阳能板、电动车和关键矿产领域的行动类似。

“这使得中国企业能够迅速扩展产能，并以人为压低的价格提供芯片，威胁到以市场为导向的竞争者，甚至可能将其逐出市场，”她在一次电话记者会上表示。

什么是传统芯片？

“传统芯片”，业内人士称之为成熟制程芯片，它使用较老的成熟制造工艺，广泛应用于各类大众市场产品中。它们不包括用于人工智能应用或先进微处理器的高端芯片。

根据政府公告，拜登政府将在1月6日开始征集有关这项调查的公众意见，并计划于3月11日至12日举行公众听证会。目前尚不清楚特朗普提名的美国贸易代表格里尔（Jamieson Greer）能否在那之前获得美国参议院的确认。 格里尔是一名贸易律师，曾在特朗普第一任期内担任美国贸易代表办公室首席官员。

此次调查依据《1974年贸易法》第301条进行。2018年和2019年，特朗普政府也援引相同条款，对大约3700亿美元的中国进口商品征收最高25%的关税，引发了长达近三年的中美贸易战。

如果特朗普接手调查，需在启动后一年内完成。

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将下游产品纳入调查

拜登政府的一名官员表示，除了审查进口芯片本身的影响外，该调查还将研究它们在下游组件和关键行业终端产品中的应用，包括国防、汽车产品和医疗设备领域。

此次调查还将关注中国生产的用于半导体制造的碳化硅衬底和芯片。

美国商务部长吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）表示，该部门的研究显示，三分之二的美国产品使用了中国的传统芯片，而半数美国公司（包括一些国防行业公司）并不知道其芯片的来源，这一情况“相当令人担忧”。

在新冠疫情扰乱了半导体供应并短暂中断了汽车和医疗设备生产之后，美国通过提供527亿美元的新增补贴来推动芯片生产、研究和人才培养，试图建立自己的半导体供应链。

雷蒙多表示，中国计划在未来十年内建造全球超过60%的传统芯片产能，这遏制了其他地方的投资，构成了不公平竞争。

“这削弱了我们的企业，使美国依赖中国生产的芯片，而这些芯片每天广泛应用于各种设备中，”她对记者说。

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在经历了一场激烈的总统竞选之后，拜登政府和特朗普政府之间不多的连续性领域之一是对中国的关税政策。拜登保留了特朗普对中国进口商品实施的所有关税，并增加了新的关税，包括对中国制造的电动车征收100%的关税，试图阻止其进入美国市场。

（路透社）

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