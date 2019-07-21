美国宣布制裁一家中国原油公司

（德国之声中文网）蓬佩奥在佛罗里达的一次演讲中说："我们说过，我们会制裁任何需要制裁的行为。我们说到做到。"

美国本次制裁措施出台之际，正值伊朗同西方国家紧张局势升级以及中美双方陷入贸易争端。

特朗普政府宣布退出伊朗核协议后，加强了对伊朗的制裁力度。伊朗核协议是奥巴马时代西方同伊朗斡旋的产物，伊朗承诺停止核计划，以换取西方放松制裁。

美国国务卿蓬佩奥稍后发表的另一份声明中称，美国对中国购买伊朗石油的宽限期在5月2日到期之后，珠海振戎仍"有高额的资金流动或购买伊朗原油。"

蓬佩奥表示，制裁措施包括冻结该公司在美国的资产，并禁止珠海振戎总裁李有民入境美国。蓬佩奥还表示，美国制裁伊朗当局的决心不容动摇，任何想要绕过对伊制裁令的人都应当以珠海振戎为鉴。路透社报道称，中国驻美大使馆已经就美国国务卿的表态做出回应。

中国大使馆一名发言人在电邮中表示。"中方坚决反对美国根据国内法，对中国及其他国家实施单方面制裁和所谓的'长臂管辖权'，""我们敦促美国立即纠正其错误行为，切实尊重其他各方的合法权益。"

珠海振戎的总部设在北京，主要从事购买伊朗石油，2012年曾因与伊朗的交易受到奥巴马政府制裁。该公司现为总部在澳门的国有控股企业南光集团的子公司。

上个月，美国伊朗事务特使布莱恩 · 霍克（Brian Hook）曾表示，华盛顿会对任何继续进口伊朗石油的国家采取制裁措施，并警告说，美国会审核有关伊朗原油继续输往中国的报道。

来自政府和商界的数据显示，今年五月亚洲进口伊朗原油的数量已经降至五年来的最低点，因为中国和印度为避免美方制裁已经减少了进口量，而日本和韩国则完全中止购买伊朗原油。

美国宣布制裁中国一家原油企业之际，彭博社周一援引消息人士的话报道称，白宫针对伊朗的石油禁运生效两个半月以来，大量伊朗石油仍在被源源不断地运往中国多个港口。由于这些石油被储存在所谓的"保税仓库"中，因此不会有报关手续，也不会出现在中国的原油进口数据中。因此，这种原油交易并不一定违法制裁禁令。

彭博油轮跟踪数据显示，今后运往中国报税仓库的伊朗原油可能会越来越多。伊朗国家石油公司所属的至少十艘大型油轮和两艘小型油轮正在前往中国的途中或已停靠中国码头。这些船只的原油运载能力超过两千万桶。

达扬 / 李鱼 （路透社，彭博社）