 美国宣布六个月内释放1.8亿桶储备原油 | 经济纵横 | DW | 01.04.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

美国宣布六个月内释放1.8亿桶储备原油

作为控制油价的手段之一，美国总统拜登宣布动用国家战略原油储备，规模之大，史无前例。

USA Präsident Joe Biden

拜登称，油价上涨是"美国家庭的痛点"

 （德国之声中文网）美国总统拜登周四（3月31日）宣布，美国将在未来六个月内每天从国家战略原油储备中拿出 100 万桶供应市场。他明确表示，动用紧急库存旨在应对俄罗斯入侵乌克兰导致的高油价。

拜登说，"由于普京的行为，油价上涨，供应不足。最重要的是，如果想要降低天然气价格，我们现在应加大原油供应。" 他透露，美方得到其他国家的保证，亦会在"对世界造成后果和危险的时刻，向市场投放数千万桶额外的原油"。这位美国总统强调："各国齐心协力，不讓普京有能力将其能源武器化，危及美国家庭和世界各民主国家的家庭。"

战略原油储备创纪录释放

根据拜登总统的这一宣布，在六个月内释放1.8亿桶战略储备原油，这是史无前例的。 拜登解释说："这是在今年晚些时候增产之前增加石油供应的战时桥梁，是我们历史上迄今最大的国家储备释放。"

有关报道已致油价回落。不过，但仅靠此举不可能完全解决能源危机。 国际能源署估计，西方制裁和全球买家回避导致的俄罗斯原油日供应短缺量为300万桶。

Symbolbild Ölversorgung Russland / USA

乌俄战争以及各国对俄罗斯的抵制造成油价波动

欧佩克将小幅增产 

由欧佩克（OPEC）、俄罗斯及其盟友组成的無強制力产油国国际組織"欧佩克+" 周四同意再次适度增加石油产量，5月份日产量將增加43.2万桶。

尽管西方施压要求大幅增产，但该集团仍僅作出小幅增产决定。 该集团称，"对前景的共识表明，市场平衡良好。当前的波动非因基本面造成，而是由于持续的地缘政治发展。" 

（美联社，路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

戰事重心轉向烏東 拜登稱普丁「被孤立」

烏克蘭總統澤連斯基31日表示由於俄羅斯將戰事重心轉移至烏東，所以該地區將面臨極其困難的局勢。與此同時，消息顯示仍有數千名烏克蘭人受困於被圍攻的港口城市馬里烏波爾，烏克蘭官員稱俄羅斯部隊尚未停火。  

制裁俄罗斯 我们普通人会受到哪些影响?

俄罗斯入侵乌克兰后，西方国家纷纷出台了制裁措施，誓要让俄罗斯经济陷入深渊。而在经济高度全球化的今天，针对俄罗斯的经济制裁，也会严重影响其他国家民众的生活，其中也包括西方民众。  

相关内容

因乌克兰战争，重要原材料有可能日益稀缺。对德国汽车制造商而言，它意味着什么，难以逆料。关键产业必须制定新战略。

原材料短缺 德国汽车产业惊恐 01.04.2022

因乌克兰战争，重要原材料有可能日益稀缺。对德国汽车制造商而言，它意味着什么，难以逆料。关键产业必须制定新战略。

FILE PHOTO: An attendant walks past EU and China flags ahead of the EU-China High-level Economic Dialogue at Diaoyutai State Guesthouse in Beijing, China June 25, 2018. REUTERS/Jason Lee/File Photo

德语媒体：欧洲必须做出抉择 29.03.2022

俄罗斯发动对乌克兰的侵略战争后，西方各国步调一致地大面积断绝了同俄罗斯的经济往来。但是，在是否也应同中国脱钩的问题上，美国的立场鲜明，欧洲则一直摇摆不定。

FILE PHOTO: China's President Xi Jinping, left, and Russia's President Vladimir Putin during the BRICS emerging economies meeting in Brasilia, Brazil November 14, 2019. Pavel Golovkin/Pool via REUTERS/File Photo

客座评论：中国的尴尬才刚刚开始 30.03.2022

号称“上不封顶”的中俄友谊原来还有底线？政论家邓聿文认为，美国频频施压要求中国在俄罗斯问题上选边站，根本意图是要把中国拉进这场战争，疏远和离间中俄关系。而北京当局面临的尴尬局面才刚刚开始。

广告
China - Qingdao COVID-19-Test

为什么中国的新增绝大部分是无症状感染者？

流行病学家正在研究目前的中国疫情，试图确定无症状感染病例的比例如此之高的原因，以及这对中国未来的防疫策略的可能影响。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  