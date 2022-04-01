美国宣布六个月内释放1.8亿桶储备原油

（德国之声中文网）美国总统拜登周四（3月31日）宣布，美国将在未来六个月内每天从国家战略原油储备中拿出 100 万桶供应市场。他明确表示，动用紧急库存旨在应对俄罗斯入侵乌克兰导致的高油价。

拜登说，"由于普京的行为，油价上涨，供应不足。最重要的是，如果想要降低天然气价格，我们现在应加大原油供应。" 他透露，美方得到其他国家的保证，亦会在"对世界造成后果和危险的时刻，向市场投放数千万桶额外的原油"。这位美国总统强调："各国齐心协力，不讓普京有能力将其能源武器化，危及美国家庭和世界各民主国家的家庭。"

战略原油储备创纪录释放

根据拜登总统的这一宣布，在六个月内释放1.8亿桶战略储备原油，这是史无前例的。 拜登解释说："这是在今年晚些时候增产之前增加石油供应的战时桥梁，是我们历史上迄今最大的国家储备释放。"

有关报道已致油价回落。不过，但仅靠此举不可能完全解决能源危机。 国际能源署估计，西方制裁和全球买家回避导致的俄罗斯原油日供应短缺量为300万桶。

乌俄战争以及各国对俄罗斯的抵制造成油价波动

欧佩克将小幅增产

由欧佩克（OPEC）、俄罗斯及其盟友组成的無強制力产油国国际組織"欧佩克+" 周四同意再次适度增加石油产量，5月份日产量將增加43.2万桶。

尽管西方施压要求大幅增产，但该集团仍僅作出小幅增产决定。 该集团称，"对前景的共识表明，市场平衡良好。当前的波动非因基本面造成，而是由于持续的地缘政治发展。"

（美联社，路透社）

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