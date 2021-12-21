 美国宣布依据《香港自治法》制裁中联办5名官员 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.12.2021

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时政风云

美国宣布依据《香港自治法》制裁中联办5名官员

美国国务院本周一点名香港中联办副主任陈冬、何靖、卢新宁、谭铁牛和尹宗华破坏香港自治。这5人已在今年7月被美国政府列入制裁名单。美国国务院此次还警告说，与这5人开展业务合作的外国金融机构将受到制裁。

US | Ned Price Sprecher des Außenministeriums

（德国之声中文网）本周一（12月20日），美国国务院公布了依据《香港自治法》向国会递交的报告（Hong Kong Autonomy Act Report to Congress）。报告中点名批评香港中联办副主任陈冬、何靖、卢新宁、谭铁牛和尹宗华破坏香港自治。

去年7月，美国前总统特朗普签署《香港自治法》（Hong Kong Autonomy Act），另外签署行政命令，终止香港在美国法律下的特殊地位，以惩罚中国对香港的 “压迫行动”。这项《香港自治法》要求国务卿向国会定期通报实际帮助中国破坏《中英联合声明》或《香港基本法》承诺的海外人员，与他们有生意往来的金融机构也会受到惩罚。

路透社指出，去年以来依据《香港自治法》已经有39人被列入制裁名单。

美国国务院发言人普赖斯指出，与最新报告中列出的个人从事重要商业交往的外国金融机构将会受到制裁。

报告对“北京明显剥夺香港人在12月19日举行的香港立法会选举中有意义发声的努力深表关切”。

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爱国者治港 香港选举投票率创新低

到目前为止，美国尚未对任何与依照《香港自治法》被列入制裁名单的人员发生业务往来的金融机构实施制裁。

根据《香港自治法》的规定，美国财政部必须在国会报告公布之后的30到60天内对是否有金融机构违反规定进行确认。

违反《香港自治法》的金融机构可能会受到二级制裁，包括禁止美国贷款、外汇交易、地产买卖、出口和转移等等。

今天（12月21日），中国外交部新闻发言人发言人赵立坚在例行记者会上回应表示，美国政府依据国内所谓《香港自治法》，宣布对中国中央政府驻港机构有关负责人实施制裁，“这严重违反国际法和国际关系基本准则，严重干涉中国内政，是非法无效的。中方对此坚决反对，强烈谴责”。

赵立坚说：“需要指出的是，今年7月美方借发布所谓‘香港商业警告’，已经宣布对包括上述5名香港中联办副主任在内的7名中方官员进行制裁。中方根据《反外国制裁法》，对美方有关人员进行了对等反制。美方现在变换名头，以所谓《香港自治法》为由，对上述人员再宣布一遍制裁，这我就不明白了。这种行径实在荒唐，令人不齿。”

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