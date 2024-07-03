美国实体清单新增六家公司 四家涉培训中国军人

美国商务部本周二（7月2日）将六家公司列入贸易限制名单，其中四家被指与培训中国军队有关。

（德国之声中文网）据路透社报道，被美国新列入贸易限制名单的六家公司中两家位于中国、一家位于南非、两家位于阿联酋，一家位于英国。

报道称，中国的全球培训解决方案有限公司（Global Training Solutions Limited）和智慧科技未来有限公司（Smartech Future Limited），南非的私人航空有限公司Grace Air (Pty) Ltd以及英国的利文斯顿航空有限公司（Livingston Aerospace Limited）被指与南非飞行测试学院（Test Flying Academy）有关联，并使用西方和北约（NATO）的资源来培训中国军队，因而被列入实体清单。

南非飞行测试学院（Test Flying Academy）2023年因使用西方和北约资源为中国军队飞行员提供培训而被美国列入贸易黑名单。

阿联酋公司Mega Fast Cargo和Mega Technique General Trading因规避检查行为被加入实体清单，其中Mega Fast Cargo还因向俄罗斯运输美国原产货物而被列入名单。

实体清单受美国商务部监管。名单上的公司需要获颁许可证才能从美国进口商品和技术，然而这种许可证通常会被拒绝。

美国商务部官员马修·阿克塞尔罗德（Matthew Axelrod）在一份声明中表示："防止美国的专业知识用于培训中国（PRC）的军事飞行员，以及防止美国的科技用于协助俄罗斯，有助于增强美国国家安全。"

路透社未能立即联系到上述公司请其置评。

13家公司被列入"未经验证清单"

美国商务部还将13家公司列入出口管制"未经验证清单"（Unverified List），其中八家来自中国。因为美国出口管制官员无法完成现场检查，以确定这些公司能否信任，能否接收原产于美国的技术和其他商品。

美国出口商在向未经验证清单上的公司发货前，必须进行额外的尽职调查，并可能需要申请更多的许可证。

于此同时，美国商务部还将八家公司从未经验证清单上移除，包括六家中国公司，一家阿联酋公司和一家俄罗斯公司。

实体清单和未经验证清单是由美国政府设立的两个名单，目的是防止美国的敏感商品和技术被误用或者落入可能对美国国家安全构成威胁的实体或个人手中。

（路透社）

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