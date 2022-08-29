美国官员将在香港对第一批中概股企业进行审计检查

（德国之声中文网）上周五（8月26日），中国证监会对外通报表示，中国证券监督管理委员会、中华人民共和国财政部当日与美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）签署审计监管合作协议，将于近期启动相关合作。这一协议的达成有望结束两国之间就中概股审计问题的漫长纠纷，200多家中概股可能因此免于从美国股票交易所退市的命运。

不愿透露身份的消息人士称，阿里巴巴、京东以及百盛中国都已接到审计监管的通知，而且查看审计底稿的工作将在香港进行。

这三家企业各自的会计师事务所普华永道、德勤和毕马威也已经收到通知。

阿里巴巴、京东、百盛中国和中国证监会都没有回复路透社提出的问询。

普华永道和德勤两家会计师事务所表示，根据公司的规定不会对客户事宜发表评论。毕马威拒绝对此事发表评论。

美国公众公司会计监督委员会的一位发言人周二（30日）表示，该委员会不会就审计检查一事发表评论。

美国国会在2020年通过了一项专门针对中国公司的法律，根据这项法律，美国公众公司会计监督委员会必须能够检查在美国市场上市的外国公司的审计情况。包括亲自前往公司所在地检查所有工作底稿，并对相关公司的会计师进行监管。如果中国企业连续三年无法提供审计记录给美方检查，这些中资企业将被赶出美国证券交易所。

根据美中经济和安全审议委员会(U.S.-China Economic and Security Review Commission)的数据，截至今年3月，有261家中国公司在美国上市，总市值约为1.3万亿美元。

2014年9月20日，阿里巴巴正式登陆纽约交易所，首次公开募股(IPO)发行价确定为每股美国存托股68美元，融资规模创下美国历史纪录。阿里巴巴是在美国上市的最有价值的中国公司，截至周二阿里巴巴的市值为2480亿美元。

不存在特殊待遇

美国公众公司会计监督委员会上周五表示，该委员会已经通知了被选中进行审计检查的公司，但是没有披露具体名单，官员预计将在9月中旬前往香港开展检查工作。该监管机构会根据风险因素，例如根据规模和行业选择审计检查公司，并称任何公司都不会获得特殊对待。

目前还无法确认究竟有多少家中资企业在第一批审计检查的名单里。

今年7月29日，美国证券交易委员会（SEC） 更新一批“预摘牌名单”，阿里巴巴、蘑菇街、猎豹移动、波奇宠物等4家中概股企业被加入名单。

据统计，包括京东、百盛中国和蔚来在内的160多家中概股都被列入“预摘牌名单”中。

在被列入“预摘牌名单”几天前，阿里巴巴集团发布公告称，董事会已授权集团管理层向香港联合交易所提交申请，拟将香港新增为主要上市地。这意味着阿里巴巴将在香港联交所主板及纽约证券交易所两地双重主要上市。

2019年11月，在香港二次上市，但当时纽约依然作为阿里巴巴的主要上市地。

业内人士分析认为，实行双重主要上市之后，预计国际投资者将更多配置阿里港股，可能给港股市场注入新的流动性。同时，阿里巴巴港股预计也将符合港股通资质，从而或为内地投资者直接投资阿里创造更多便利。

继阿里巴巴之后，百盛中国也宣布在香港双重主要上市。百胜中国首席CEO屈翠容表示，双重主要上市将进一步拉近公司与员工、顾客和其他利益相关者的距离。这一战略举措使公司能触达更多投资者、增加股票流动性并降低从纽交所退市风险的影响。

（路透社）

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