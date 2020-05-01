美国官员为台湾推文 中国怒斥“干涉内政”

（德国之声中文网）美国常驻联合国代表团在推特上发文，支持台湾加入世界卫生组织。中国驻联合国代表团随即表态，指责美国严重违反联合国大会第2758号决议和中、美三个联合公报规定，严重干涉中国内政并伤害14亿中国人民的感情，对此并表达"强烈不满和坚决反对"。
这起事件始于周五（5月1日），美国国务院国际组织事务局（IO Bureau）在推特上发起#TweetForTaiwan（#为台湾推文）活动，数小时内连续发表多则推文，支持让台湾参加即将举行的世界卫生大会（WHA）。其中一条推文还与台湾总统蔡英文互动。
美国国务院国际组织事务局在推文中称赞台湾对抗新冠疫情的成就，认为世界需要台湾的抗疫经验。推文中指出，2017年前北京并未反对台湾以观察员身份参加世界卫生大会，质疑为何中方的态度出现转变。美国国务院国际组织局在一条推文中写道："台湾2300万人民的健康难道比之2017年前较不重要？或者说，中国是在惩罚台湾选民自由选择了自己的领导人？"
美国国务院国际组织局还在一条推文中标注了台湾总统蔡英文写道："中国对新冠疫情爆发作出的反应始终是掩盖事实、让科学家噤声并进行言论审查。台湾的应对则一直是世界的模范。"
蔡英文则回应称："台湾的抗疫成效归功于无数英雄的努力及牺牲。我们很愿意与世界分享经验。"
台湾地理位置临近中国大陆，原本被预测将成为新冠疫情"重灾区"，但台湾即时采取严格防疫措施，病毒并未大规模流行，截至目前为止累计确诊432人，死亡6人。
美国常驻联合国代表团随后也响应了"为台湾推文"活动，在一则推文中写道："联合国成立宗旨是提供一个包容所有声音、欢迎多元意见与观点、推动自由的场合。禁止台湾涉足联合国，不仅是对台湾人民的冒犯，也侮辱了联合国的原则。"推文最后还加上#TweetForTaiwan标签。
这则推文目前已经获得近4000次转发，其中包括美国常驻联合国代表克拉夫特(Kelly Craft)。
联合国官方微博周六发布了贴文关注此事，并贴出了中国驻联合国代表团的回应。中方发言人驳斥美方说法称，联合国大会2758号决议恢复了中国在联合国的合法席位，确认了联合国的一个中国政策，"美国常驻团以联合国欢迎多元观点为由为台说项根本站不住脚"。
中国驻联合国代表团还指控美国"多次利用签证和美方多次利用签证手段，阻止或迟滞有关会员国和民间社会代表参加联合国活动"，认为美方的论调"虚伪"。中方还指责美国在新冠疫情仍肆虐期间，借制造话题转移视线，推卸自身责任。
台湾外交部则表示，美国国务院在世界卫生大会召开前支持台湾的行动，充分显示出台美关系的紧密友好，对此表达由衷谢意，并盼各界力挺台湾以观察员身份出席会议，在会中分享"台湾模式"的防疫经验。
法新社指出，新冠疫情爆发前，世卫组织与台湾关系本就紧张，过去三个月更是急剧恶化。世卫组织总干事谭德塞多次肯定中国的防疫措施，因言行亲中饱受各界批评。
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70年两岸关系的变迁
“反攻大陆”与“解放台湾”
在国民党退守台湾的头30年里，内战氛围浓厚，国共有数次小规模交战。台湾方面高喊“反攻大陆”、“汉贼不两立”，北京则要“解放台湾”，海峡两岸呈现紧张、对峙局面。朝鲜战争爆发后，美国舰队进入台湾海峡。1955年初，共产党攻下一江山岛，中华民国海军在美军协助下撤退，这被称作“第一次台海危机”。中华民国政府的有效统治范围从此退至台澎金马，并延续至今。
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70年两岸关系的变迁
1958年金门炮战
《告台湾同胞书》至今共发表五次。第一次是在1950年，提出要完成解放台湾的任务。第二、第三和第四次均在1958年金门炮战（也称八二三炮战）的背景下，要求台湾共同对付美国为首的帝国主义，团结一致对外。该炮战（图）也被称作第二次台海危机。
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70年两岸关系的变迁
对台政策的转变
最著名的《告台湾同胞书》则是1979年1月1日发表的第五版，其内容主要是商讨结束两岸军事对峙状态，并提出扩大两岸交流。中共停止了从1958年开始对台湾诸岛的炮击，国共军事冲突告一段落。该文被视为北京对台政策的转变。
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70年两岸关系的变迁
“一国两制”
同样在1979年1月1日，美国与中华人民共和国建交（图为时任美国总统卡特访华），与中华民国断交，同时通过《台湾关系法》。在该背景下，当时已经掌握中共实权的邓小平提出“一国两制”的构想。该政策被用在解决香港和澳门回归问题上。
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70年两岸关系的变迁
蒋经国没有接招
对于北京方面呼吁“相逢一笑泯恩仇”、提出“一国两制”方案，中华民国政府没有做出回应。据历史文献，蒋经国曾在致函宋美龄时称，“此固為‘匪’统战之一贯手法，但愿已推向另一更邪恶之层次方向，儿将一贯的置之不理并密切注意其后续发展伎俩”。
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70年两岸关系的变迁
分离主义兴起
1986年，台湾第一个反对党“民主进步党”（民进党）成立。民进党在1991年公开其主张台湾独立的政治纲领。台独运动也逐渐在台湾民间兴起（图）。1990年当选台湾总统的李登辉大幅度调整了大陆政策，放弃了蒋经国坚持的“不接触、不妥协、不谈判”的“三不”政策，开始寻求两岸“分裂分治”的合法化。
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70年两岸关系的变迁
“江八点”
随着台北的态度变化，两岸关系又趋紧张。1995年初，中共第三代领导人江泽民提出《为促进祖国统一大业的完成而继续奋斗》讲话的八项主张（也被称为“江八点”），就“两岸如何达到和平统一”、“没有统一之前的过渡时期如何办”这两个问题表明立场。
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70年两岸关系的变迁
第三次台海危机
1995年6月，时任总统李登辉对美国进行了“非官方”访问（图），打破17年间未有台湾高官访美的惯例。这引发北京强烈不满，于1995年7月和1996年3月中华民国总统选举期间分别进行大规模导弹演习。为此，美国派航母协防台湾海峡。而李登辉直选中成功连任，成为中华民国第一位民选总统。
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70年两岸关系的变迁
“两国论”
1999年7月，台湾总统李登辉在接受德国之声采访时（图），将两岸关系定义为“特殊国与国关系”，即“两国论”。而当时被李登辉召入国安会的蔡英文，被认为是“两国论”的起草人之一。该事件引发地区紧张以及世界舆论的极大关注。而在台湾方面，强烈支持“两国论”的民进党在2000年的总统选举中胜出，陈水扁成为新一任总统。
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70年两岸关系的变迁
“一边一国”
陈水扁上台后，他于2002年8月在日本提出“台湾跟对岸中国一边一国”，并主张“公民投票”决定“台湾的前途、命运和现状”。在2004年连任后，陈水扁及其民进党继续激进的台独政策。
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70年两岸关系的变迁
出台《反分裂国家法》
北京方面，在中共第四代领导人执政下，《反分裂国家法》于2005年3月通过，这是一部针对两岸关系的基本法。同年4月，中共总书记胡锦涛2005年4月会见时任国民党主席连战（图），实现国共领导人历史性握手，胡锦涛对两岸关系发展提出基于认同“九二共识”的看法。
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70年两岸关系的变迁
何为“九二共识”？
1992年11月，中国大陆的两岸关系协会与台湾的海峡交流基金会就两岸问题在香港举行会谈，双方口头协商形成不成文默契，被称为“九二共识”，其主旨即为一个中国原则——“大陆和台湾同属一个中国”。2000年，时任台湾行政院陆委会主席苏起将“九二共识”阐述为“一个中国，各自表述”（即“一中各表”），并随后将其列入国民党党纲中。
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70年两岸关系的变迁
马英九时代
2008年中华民国总统选举中，民进党败北，马英九上台。由于马英九接受“九二共识”，两岸关系在他担任总统的八年里显著改观，经贸往来与合作大幅增加。2015年11月7日，马英九与中国国家主席习近平在新加坡举行会面（图），打破了两岸领导人1949年以来不见面的禁忌。同年5月，时任国民党主席朱立伦也在北京人民大会堂与习近平举行会晤。
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70年两岸关系的变迁
蔡英文时代
2016年的大选中，民进党主席蔡英文以超过56%得票率的绝对优势，击败朱立伦、宋楚瑜，成为台湾历史上第一位女总统。蔡英文拒绝承认“九二共识”。在2019年1月1日的新年讲话中，蔡英文提出“四个必须”，喊话北京“必须正视中华民国台湾存在的事实” ，并将中国“试图介入台湾政治与社会的发展”视为台湾当前“最大的挑战”。
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70年两岸关系的变迁
习近平：祖国必须统一
在北京方面，2012年成为中共第五代领导人的习近平就对台政策做出调整。自蔡英文上台后，北京加大了在国际外交等多层面对台湾的施压，两岸关系明显降温。2019年1月2日，习近平《告台湾同胞书》40周年纪念会上发表演说，以五大原则阐述对台方针，强调推动和平统一，但也明言不放弃武统。
作者: 王凡