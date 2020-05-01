美国官员为台湾推文 中国怒斥“干涉内政”

（德国之声中文网）美国常驻联合国代表团在推特上发文，支持台湾加入世界卫生组织。中国驻联合国代表团随即表态，指责美国严重违反联合国大会第2758号决议和中、美三个联合公报规定，严重干涉中国内政并伤害14亿中国人民的感情，对此并表达"强烈不满和坚决反对"。

这起事件始于周五（5月1日），美国国务院国际组织事务局（IO Bureau）在推特上发起#TweetForTaiwan（#为台湾推文）活动，数小时内连续发表多则推文，支持让台湾参加即将举行的世界卫生大会（WHA）。其中一条推文还与台湾总统蔡英文互动。

美国国务院国际组织事务局在推文中称赞台湾对抗新冠疫情的成就，认为世界需要台湾的抗疫经验。推文中指出，2017年前北京并未反对台湾以观察员身份参加世界卫生大会，质疑为何中方的态度出现转变。美国国务院国际组织局在一条推文中写道："台湾2300万人民的健康难道比之2017年前较不重要？或者说，中国是在惩罚台湾选民自由选择了自己的领导人？"

美国国务院国际组织局还在一条推文中标注了台湾总统蔡英文写道："中国对新冠疫情爆发作出的反应始终是掩盖事实、让科学家噤声并进行言论审查。台湾的应对则一直是世界的模范。"

蔡英文则回应称："台湾的抗疫成效归功于无数英雄的努力及牺牲。我们很愿意与世界分享经验。"

台湾地理位置临近中国大陆，原本被预测将成为新冠疫情"重灾区"，但台湾即时采取严格防疫措施，病毒并未大规模流行，截至目前为止累计确诊432人，死亡6人。

美国常驻联合国代表团随后也响应了"为台湾推文"活动，在一则推文中写道："联合国成立宗旨是提供一个包容所有声音、欢迎多元意见与观点、推动自由的场合。禁止台湾涉足联合国，不仅是对台湾人民的冒犯，也侮辱了联合国的原则。"推文最后还加上#TweetForTaiwan标签。

这则推文目前已经获得近4000次转发，其中包括美国常驻联合国代表克拉夫特(Kelly Craft)。

联合国官方微博周六发布了贴文关注此事，并贴出了中国驻联合国代表团的回应。中方发言人驳斥美方说法称，联合国大会2758号决议恢复了中国在联合国的合法席位，确认了联合国的一个中国政策，"美国常驻团以联合国欢迎多元观点为由为台说项根本站不住脚"。

中国驻联合国代表团还指控美国"多次利用签证和美方多次利用签证手段，阻止或迟滞有关会员国和民间社会代表参加联合国活动"，认为美方的论调"虚伪"。中方还指责美国在新冠疫情仍肆虐期间，借制造话题转移视线，推卸自身责任。

台湾外交部则表示，美国国务院在世界卫生大会召开前支持台湾的行动，充分显示出台美关系的紧密友好，对此表达由衷谢意，并盼各界力挺台湾以观察员身份出席会议，在会中分享"台湾模式"的防疫经验。

法新社指出，新冠疫情爆发前，世卫组织与台湾关系本就紧张，过去三个月更是急剧恶化。世卫组织总干事谭德塞多次肯定中国的防疫措施，因言行亲中饱受各界批评。