美国官员：中国若向全球倾销过剩产能，将采取行动

（德国之声中文网）美国财政部负责国际事务的副部长杰伊·尚博（Jay Shambaugh）向英国《金融时报》表示，"我们担心，中国的产业支持政策和更注重供给而不考虑需求从何而来的宏观政策，都会导致中国出现产能过剩的局面...... 最终将冲击世界市场。"

杰伊·尚博也是美国财长耶伦去年7月访华后成立的两个美中工作组之一的美方负责人。该小组旨在提供一个论坛来讨论产能过剩等棘手问题，以缓解紧张局势。今年2月5日至6日，尚博率领一个美国代表团在北京参加了中美经济工作组第三次会议并于2月6日与中国国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰会面。中国官媒当时报道说，"中方就美国对华加征关税、双向投资限制、制裁打压中方企业等表达关切，双方同意继续保持沟通。"

尚博则向《金融时报》表示，他向中方强调，担心中国输出过剩产能、冲击世界市场的不仅是美国，"世界其他国家将会做出回应--不会以新的反中方式做出反应，而是回应中国的政策"，"中国不应认为美国或其他国家的任何反应出乎意料"。

中国部分行业产能过剩 政策支持出海

中国产能过剩问题是本月末在巴西圣保罗举行的二十国集团（G20）财长和央行行长会议的一个讨论焦点，也将是美国财长耶伦今年晚些时候访问北京时的"主要议题"。

中国虽然承认产能过剩带来的风险，但尚未制定出解决这一问题的明确计划。 去年12月，中国国家主席习近平表示，进一步推动经济回升向好需要克服一些困难和挑战，其中就包括有效需求不足、部分行业产能过剩、国内大循环存在堵点等问题。

据中国财新网报道，"各类扩产在2023年内将中国的光伏供给侧推至近1000GW的产能巅峰，而全球需求侧加起来都不及这个数字的一半。"中国媒体援引大宗商品行业数据服务商"我的钢铁"（Mysteel）的信息显示，截至2023年12月底，全球锂离子电池年产能达2252.1万吨，国内锂离子电池年产能为1787.7万吨，总供应为794.82万吨，占全球的72.65%。储能电池产能扩张速度加快与需求增长速度放缓已经带来了价格战。

另据美国金融顾问机构伯恩斯坦(Bernstein Research)的估计，截至去年12月，中国汽车制造商中的佼佼者比亚迪(BYD)仅在中国新增的产能就足够每年生产400万辆汽车。这一数字比2023年比亚迪的销量多100万辆。中国商务部2月7日发布的一份声明显示，中国积极支持本国汽车制造商参与出海参与全球竞争，并提出了一系列措施，包括支持新能源汽车产商在境外设立研发中心、与境外企业合作，优化电动汽车电池出口程序并缩短业务办理时间，金融体系优化支持手段等等。

产能过剩也是中国电动车行业面临的严峻问题

欧美密切关注

中国电动汽车的扩张计划已在欧洲和美国受到密切关注。欧盟去年10月对从中国进口的纯电动汽车发起反补贴调查。在13个月的调查结束后，欧盟27个成员国将就调查结果进行表决并采取进一步措施。美国最为关注的是先进制造业，尤其是电动汽车、太阳能电池板和锂离子电池等清洁能源领域。

美国智库战略与国际研究中心（CSIS）中国经济问题专家斯科特·肯尼迪（Scott Kennedy)表示，美国应该向中国施压，以提振内需, "假设所有这些都无法奏效，华盛顿将别无选择，只能效仿欧盟并启动调查，这可能会导致对中国的进口限制大幅扩大"。

从今年起，美国《通货膨胀削减法》(IRA)第30D条生效，从中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗等外国实体生产的电池组件出口美国应用到清洁能源汽车（包括电动车和清洁燃料汽车）上将无法获得消费者购买补贴；从2025年开始，中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗等外国实体生产的锂、镍、钴、石墨等关键矿物出口美国应用到清洁能源汽车上将无法获得消费者购买补贴。

（金融时报等）

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